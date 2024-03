O Ceará foi derrotado pelo Bahia na noite desta quarta-feira (6), com um placar de 2 a 1 para o clube de Salvador. O gol do clube cearense foi de Erick Pulga, já os gols do Esquadrão de Aço foram de Everaldo e Thaciano. O resultado dificulta as chances de classificação do Vozão, que no momento se encontra na sétima posição do grupo.

Vaias e críticas

Durante o jogo, os torcedores do Ceará não pouparam o treinador Vagner Mancini, que após o fim do jogo foi vaiado e xingado. Para ele, é algo normal pela situação que o clube se encontra. Apesar de ser a primeira derrota do Vozão no ano, o time não vence a cinco jogos, e nas últimas três saiu vencendo e acabou não sustentando a vitória.

“O torcedor fica resguardado em um momento como esse. É natural que o torcedor comece a cobrar, entendo as manifestações, mas é continuar trabalhando”, disse Mancini.

"O Ceará vive um momento tumultuado, e é de coisas que aconteceram lá atrás. O torcedor está machucado, e eu entendo o torcedor do Ceará, eu joguei no Ceará, fui campeão aqui. É um desabafo dos torcedores, ele quer sair na rua e colocar a camisa do Ceará", completou o treinador.

Gols perdidos

Vagner também frisou que o clube voltou a perder gols importantes, como contra o Fortaleza, no 3 a 3 no Campeonato Cearense e também a frente do ABC, pelo Nordestão, que o Vozão cedeu o empate após sair vencendo por 2 a 0. Nesta quarta-feira, os gols perdidos foram de Guilherme Castilho e Facundo Castro.

"É o décimo jogo do Ceará no ano, não é um time pronto. Os jogadores não são máquinas, mas claro que temos ajustes a fazer. O problema é não ter tempo. Já jogamos sábado, não tem como eu parar, pegar o jogador, explicar o que é certo ali na finalização, errado. Mas vamos trabalhar”.