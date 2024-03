Fora de casa, o Ceará venceu o Treze por 1 a 0, na tarde deste domingo (24), pela sétima rodada da Copa do Nordeste, no Amigão. David Ricardo anotou para o Vozão.

Começo equilibrado

O jogo começou com o Treze tendo o controle da posse da bola, pressionando o adversário e tentando criar. Porém, o Vozão que se mostrava acanhado, tratou de acordar e equilibrou a partida. Aos 13, Will Viana toca para trás em busca de Edmundo, mas o goleiro Richard se antecipa e fica com a bola. Na sequência, Bruninho chega na linha de fundo, bate para o gol e Igor Rayan joga para a linha de fundo.

Na reta final, não houve nenhuma finalização perigosa, o placar permanecia sem alterações e nenhum gol marcado. Dessa forma, as equipes foram zeradas para os vestiários.

Ceará mostra superioridade e vence

A partida recomeçou com o Ceará cheio de gás e pressionando o Treze. Aos 13, Edmundo cobra escanteio na cabeça de Luis Fernando que manda com muita força e a bola sai na direção errada. Na sequência, Raí Ramos levou na linha de fundo, tocou para Saulo Mineiro que mandou fraco e ficou facinho para Igor Rayan.

Na reta final, a mudança de postura surtiu um efeito positivo para o Vozão. Aos 47, após cobrança de escanteio de Lourenço direto para a pequena área, David Ricardo surgir entre dois marcadores, cabeceou e marcou o único gol da partida para o Ceará, garantindo vitória fora de casa.

Mas, e como fica?

Com o resultado, o Ceará emplacou sua segunda vitória consecutiva, chegou aos 12 pontos e saiu da quinta colocação do Grupo A direto para a vice-liderança. Já o Treze permanece com seis pontos, na quinta colocação do Grupo A, correndo o risco de descer mais na tabela no complemento da rodada.

Próximos Jogos

Ainda pela Copa do Nordeste, o Treze visitará o Vitória no Barradão, às 21h30 da quarta-feira (27). Já o Ceará jogará no mesmo dia e horário, mas em casa, contra o Itabaiana.