O Ceará venceu o Fortaleza, por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (20), no Castelão, às 21h30 (horário de Brasília) em jogo válido pela sexta rodada da Copa do Nordeste. Com a vitória, o Ceará chega a nove pontos e fica em quarto colocado do grupo A. Já o Fortaleza, estaciona com oito pontos e é o segundo colocado do grupo B.

Jogo morno

Na etapa inicial, o Fortaleza começou dominando o jogo. Logo no início, Kucevic cabeceou na trave e, Yago Pikachu, após cruzamento de Zé Welison, fez o goleiro Richard fazer ótima defesa. Mas o Ceará também teve uma boa oportunidade: Barceló venceu na velocidade e chutou com força, o goleiro João Ricardo espalmou.

O primeiro tempo também foi repleto de lesões, pelo lado do Ceará foram dois: Aylon deu lugar a Facundo Castro e Guilherme Castilho saiu sentindo dores e deu a vaga para Lucas Mugni. Pelo Fortaleza, o lateral Tinga saiu com dores para a entrada de Dudu.

Jogo melhor

No intervalo o volante Lucas Sasha entrou e logo no começo da etapa complementar chutou forte para a defesa de Richard. Logo depois, os jogadores do Leão reclamaram de um toque na mão de Erick Pulga, mas o árbitro entendeu como lance de jogo.

O iluminado Raí Ramos conseguiu uma bela chance de fora da área, mas João Ricardo se esticou e evitou que o Vozão abrisse o placar. Pouco tempo depois, após cobrança de escanteio, Raí Ramos acertou belo chute e tirou o zero do marcador.

No final, o Fortaleza abafou na tentativa de igualar o placar. Lucero recebeu sozinho, chutou, mas o goleiro defendeu. Moisés perdeu um gol inacreditável e, no finalzinho, Marinho cobrou bem uma falta, mas o Richard garantiu a vitória do Ceará.

Agenda

Pela sétima rodada da Copa do Nordeste, o Fortaleza recebe o Vitória no sábado, às 20h30, no Castelão. No domingo (24), o Ceará encara o Treze, às 16 horas, no estádio Amigão.