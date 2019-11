Resultado Colômbia x Brasil nas Eliminatórias (1-1)

Brasil empata com Colômbia e Tite perde 100% de aproveitamento nas Eliminatórias

Tite perde os 100% de aproveitamento nas Eliminatórias, mas segue invicto após jogo interessante no calor de Barranquila.

93' Acabou!

92' Minuto final.

91' Daniel Alves foi fominha, sentou a pancada de fora e isolou.

90' Teremos mais três de jogo.

89' OSPINA! Neymar enfia na medida para Jesus, que foi travado por Sanchez no mano-a-mano e Ospina ficou com a bola.

88' Colômbia ainda tenta o gol da virada.

87' Próxima partida brasileira é contra Bolívia, fora de casa.

86' Brasil gira a bola no campo de ataque, esperando o momento certo.

85' Reta final de partida.

84' MUDA A COLÔMBIA: Fabra sai e entra Tesillo.

83' Willian cruza da direita, Arias e Neymar dividem de cabeça e o juiz deu falta do brasileiro.

82' Fabra fica no chão e o jogo é parado para atendimento.

81' Neymar arranca metade do campo, mas estava sozinho e perdeu a bola.

80' QUE SUSTO.... James arrisca cruzado de canhota e Fernandinho desviou e salvou a Seleção!

79' PRA FOOOORA! Paulinho recebe na meia-lua, ajeita para Neymar, que bate colocado, mas a bola passa sem perigo em tiro de meta.

78' Coutinho enfia para Jesus e Ospina sai com os pés para afastar.

77' Brasil cadencia o jogo e tenta trabalhar mais a posse de bola.

76' Bom ataque brasileiro em arrancada de Willian e Dani pela direita. A zaga tirou de Neymar.

75' Neymar apanhando mais que carne de terceira. Juiz nada faz.

74' Brasil com quatro homens de frente neste momento.

73' MUDA O BRASIL: Renato Augusto sai e entra Coutinho.

72' James cruza rasteiro e Alisson pega firme.

71' Erro de saída de Thiago Silva e quase Colômbia se aproveita.

70' Colômbia com dois centroavantes.

69' MUDA A COLÔMBIA: Teo Gutierrez na vaga de Cardona.

68' Parada para hidratação novamente.

67' Brasil novamente cresce em campo.

66' PERDEEEU! Gabriel faz um corta-luz estiloso, a bola chega em Renato Augusto, que cruzou rasteiro, mas Neymar dominou muito mal e perdeu grande chance.

65' Carlos Sanchez está no chão. Jogo parado para atendimento.

64' AMARELO, DANI. Por reclamação.

63' MUDA O BRASIL: Jesus na vaga de Firmino.

62' PRA FOOOOORA! Paulinho manda uma pedrada de fora e Ospina caiu para conferir!

61' OSPINA! Willian enfia para Firmino, que testa colocado e Ospina se estica todo para defender.

60' AMARELO, CARDONA. Levantou Renato Augusto.

59' NA TRAAAAVE! Falta lateral da esquerda, James bateu direto, a bola pegou no pé da trave e Alisson tocou com o pé na queda!

58' ALISSON! Pancada de fora de Cardona e Alisson pega firme.

57' Torcida colombiana faz a festa em Barranquila.

56' EMPATADO! Outro cruzamento nas costas de Filipe Luis. Falcao antecipa Marquinhos, testa firme e manda no cantinho de Alisson.

55' GOOOL, FALCAO, DA COLÔMBIA.

54' Brasil chega perigosamente novamente com Willian, Neymar e Paulinho, mas Sanchez cortou de canela e sobrou para Ospina.

53' Fabbra cruza da esquerda e Renato Augusto afasta.

52' Neymar tenta jogada plástica contra Sanchez, que rouba na moral.

51' Sol diminuiu, mas calor segue surreal.

50' Torcida colombiana canta "Si, se puede".

49' Uma entrada bizarra de Sanchez em Dani Alves. Mas parecia um trem contra um fusquinha. Juizão não deu nada.

48' Em outros jogos, a Bolívia abre o placar contra o Chile.

47' MUDA A COLÔMBIA: Chara na vaga de Cuadrado.

46' Brasil tentando o recorde de pontos na história das eliminatórias.

45' Sem mudanças, a bola rola.

Equipes retornam para a segunda etapa.

Segunda etapa promete ainda mais. Colombianos precisam da virada.

Colômbia também conseguiu assustar, mas mais em bolas cruzadas e chutes de fora.

Jogo esquentou na reta final, mais aberto. Brasil teve espaços e conseguiu ótimos lances.

49' Acabou!

48' MEU DEUS DO CÉU! Lançamento pra Neymar na esquerda. Ele domina, ajeita para Willian na meia-esquerda e ele sentou o pé direito. De primeira, a bola foi na gaveta, na junção das traves esquerda!

47' GOLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÇO AÇO AÇO AÇO DE WILLIAAAAAN, DO BRASIL!

46' Pegaram o cachorro. Aliás, uma cadelinha.

45' Mais três de jogo.

44' OLHA O FUTEBOL-RAIZ! Ataque fulminante do Brasil com Neymar, avanço pela esquerda, cruzamento e zaga trava em escanteio. Mas o interessante é que tem UM CACHORRO NO GRAMADO!

43' Cuadrado cruza da direita e Alisson sai firme do gol.

42' James bate rasteiro e Alisson cai firme para defender.

41' Cuadrado protege, Paulinho chega por trás e comete falta. Perigosa.

40' Reta final de primeiro tempo.

39' Brasil mais presente no campo de ataque.

38' Neymar enfia para Filipe Luis e a zaga afasta na grande área.

37' Mais um impedimento marcado. Agora de Willian na ponta-direita.

36' Paulinho quase rouba a bola do zagueiro e quase faz o Brasil abrir o placar.

35' Neymar recebe nas costas da zaga, mas o juiz deu impedimento.

34' Enfiada nas costas de Filipe Luis e Thiago Silva afasta. Escanteio.

33' PRA FOOOOOOOOORA! Neymar ganhou contra Arias, entrou livre na diagonal, tocou cruzado na saída de Ospina e Firmino não alcançou! Ótima chance perdida!

32' Colômbia perigosa na base dos cruzamentos.

31' AAAAALLISSOOON! Cruzamento da esquerda, Thiago Silva foi cortar, desviou contra e Alisson se esticou para mandar em escanteio.

30' Caneta sensacional de Neymar em Sanchez. Respondendo na bola.

29' Jogo truncado, cheio de faltas pesadas.

28' Mais uma pancada em Dani Alves. Juizão deixando a Colômbia sentar a madeira.

27' OSPIIIIIIIIIINA! Neymar e Firmino tabelam pela esquerda e o camisa 21 arrisca de esquerda para grande defesa do goleirão!

26' Firmino arrisca de fora da área e a bola sai sem nenhum perigo.

25' Dois minutos de pausa. Jogo rolando.

23' Parada para hidratação.

22' ALISSON! Fernandinho não domina no meio, Colômbia liga o contra-ataque, Falcao chuta cruzado e Alisson pega firme.

21' Neymar e Renato Augusto apareceram pouco. Ritmo mais lento de jogo.

20' Colômbia sobe o time, tenta ataque, mas Cuadrado estava impedido.

19' Cardenas arrisca novamente e a bola novamente passa sem perigo.

18' Brasil sem pressa. Colômbia precisa do resultado.

17' Cuadrado arrisca de longe e a bola vai loooooonge.....

16' Brasil é mais perigoso e presente no campo ofensivo.

15' QUAAAASE! Escanteio da direita, Paulinho e Fernandinho subiram, a bola ficou prensada, Ospina defendeu, a bola ficou pipocada e Sanchez afastou.

14' Jogo parado. Atendimento ao lateral.

13' Mas pegaram Dani Alves de uma forma covarde. Carrinho por trás e o juiz só deu vantagem.

12' Filipe Luis entra forte em Cuadrado e começa aquelas discussões tradicionais.

11' Dani Alves arrisca de muito longe, a bola passa e Ospina só olha.

10' Começo num ritmo mais lento. Ainda assim Brasil é mais presente no ataque.

9' Cruzamento da esquerda de Fabbra e Thiago Silva afasta. Escanteio.

8' Colombianos gostam do toque de bola de sua equipe.

7' Calor absurdo faz o jogo ficar num ritmo mais devagar.

6' Colômbia num ritmo mais cadenciado. Jogo quente.

5' Neymar mais presente no meio, saindo da esquerda.

4' Seleção sobe a marcação nesse começo.

3' Brasil com algumas mudanças na parte ofensiva.

2' PAULINHO! Levantamento da direita, Paulinho surgiu como centroavante, testa e a zaga desvia. Escanteio.

1' Torcida colombiana empolgada desde o começo. E o sol torrando.

0' Está valendo!

Vai começar!

Colômbia com camisa amarela, calção e meias brancas.

Brasil todo de azul.

Aquele protocolo oficial tradicional antes da bola rolar oficialmente.

Hino da Colômbia em Barranquila.

Times sobem ao gramado. Momento do Hino Nacional Brasileiro.

Instantes finais para as equipes entrarem no gramado. Gramado sendo irrigado.

O Brasil com Alisson, Dani Alves, Thiago Silva, Marquinhos, Filipe Luís, Fernandinho, Paulinho, R. Augusto, Willian, Neymar e Firmino

A Colômbia terá Ospina; Arias, Zapata, Davinson Sánchez, Fabra, Sánchez, Aguilar, Cuadrado, Cardona, James, Falcao Garcia.

Equipes escaladas e prontas.

Estádio lotado, clima quente e rivalidade em campo. Esse jogo promete.

Muitas pessoas procurando o ambulatório do estádio. Faz muito calor.

É um sol pra cada um em Barranquilla. Mais de 33º e sensação acima dos 40º.

Leitor amigo da VAVEL Brasil, seja bem-vindo a mais uma transmissão Colômbia x Brasil ao vivo online.

O Brasil já está classificado e até garantido na primeira colocação. A Colômbia briga por uma das vagas e quer se manter no G4 da tabela. Tentará quebrar longa sequência de vitórias de Tite com a Seleção e terá apoio total da torcida.

Nesta tarde, a Seleção Brasileira visita a Colômbia em mais um duelo valendo vaga na Copa do Mundo da Rússia 2018.

Os dois times também se enfrentaram naquele que foi o jogo da amizade. Após o acidente com o avião da Chapecoense, Brasil e Colômbia montaram times caseiros para um amistoso no Rio de Janeiro visando ajuda aos familiares das vítimas. Brasil venceu por 1 a 0.

A equipe colombiana foi a primeira a vazar a defesa brasileira de Tite. No duelo de ida, em Manaus, Marquinhos marcou contra naquele que foi o primeiro tento contra.

Duas mudanças em relação ao time que derrotou o Equador em Porto Alegre são certas. O zagueiro Miranda, lesionado, e Marcelo, suspenso, foram cortados da relação e sendo substituídos por Jemerson e Alex Sandro, respectivamente. Na defesa, quem ganha um espaço é Thiago Silva, enquanto Filipe Luís vai para a lateral.

Ainda que já tenha a vaga na Copa do Mundo e a liderança assegurada, a Canarinho tentará manter a boa fase.

Motivado. Assim vai o Brasil para o décimo jogo sob o comando de Tite nas Eliminatórias, tentando manter a invencibilidade com o técnico. De 12 confrontos pela Seleção, foram 11 vitórias - nove no classificatório - e um empate, sendo duas sobre os colombianos.

Ciente da boa fase vivida por Neymar, inclusive na Seleção, o treinador dos Cafeteros vai reforçar a marcação individual com o lateral-direito Arias.

Desfalques no empate sem gols contra a Venezuela, James Rodríguez e Téo Gutiérrez se recuperam de lesão sofrida durante a pré-temporada. James é mais cotado de iniciar entre os reservas, com Chará seguindo de titular, enquanto que Téo recupera a vaga no time, atuando junto a Falcao.

Apesar de ainda não haver uma definição de quem vai a campo, o técnico José Pekerman sabe que tem o mistério como principal trunfo.

Visando aproximação de vaga ao Mundial da Rússia, a Colômbia tem a objetivo de dar fim ao tabu histórico do Brasil e superar baixas que são de suma importância à equipe titular.

Na última partida, a Amarelinha duelou com o Equador na Arena do Grêmio e bateu por 2 a 0, disparando na liderança com 36 pontos. Os Cafeteros, por outro lado, empataram sem gols contra a Venezuela e ficaram de vice-líderes com 25 pontos ganhos.

As equipes se enfrentaram no primeiro turno, em Manaus, há cerca de um ano. Na Arena da Amazônia, a Canarinho passou por dificuldades, mas saiu com a vitória ao levar a melhor por 2 a 1.