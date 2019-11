Resultado Coritiba x Grêmio no Campeonato Brasileiro 2017 (0-1)

Obrigado a você que acompanhou na nossa VAVEL Brasil! Até a próxima com mais Brasileirão. Ótima semana! Valeu!

O Grêmio soma 49 pontos. Fica nove pontos atrás do líder Corinthians. Pode ser ultrapassado pelo Santos somente, que joga nesta segunda-feira. O Coritiba soma 28 pontos e fica próximo do descenso. Precisa vencer seis partidas nas últimas rodadas. Venceu sete no campeonato todo.

Ramiro marcou o gol no fim de partida, nos acrésimos, em uma jogada esquisita. O Grêmio sobe para vice-líder no momento. O Coritiba é vice-lanterna, praticamente se encontrando no rebaixamento. Precisa vencer seis nas últimas 10 partidas.

FINAAAAAL DE JOGO! Vitória gremista, pra tirar um peso das costas!

Jogada em que Jael caiu, sobrou a bola na área e Ramiro finalizou para meter no travessão e na rede! É gol do Grêmio!

45' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO!

45' Mais três minutos indicados de acréscimos.

44' KANNEMANN SALVA! Henrique Almeida novamente na área e o zagueiro argentino chega na hora certa.

43' ESPAAAAAALMA GROHE! Henrique Almeida aparece na área, cabeceia e Grohe salva o Grêmio!

42' Jael vai entrar no Grêmio.

40' Arthur chega pra entrada da área, mas a zaga coloca para escanteio para o Grêmio cobrar.

39' Edilson chega ao fundo em trama com Jailson, mas cava somente o escanteio.

38' Edilson cobra falta e carimba a cabeça de defensor na barreira.

34' GOL ANULADO! Beto da Silva colocava na rede, mas jogo estava parado. Ele recebeu o cartão amarelo por concluir.

31' CARTÃO AMARELO! Henrique Almeida por falta em Bruno Cortez.

31' Na Arena Fonte Nova, o Bahia fez 1 a 0 sobre o Corinthians.

29' Troca no Coritiba: sai Rildo e entra Anderson.

29' Troca no Grêmio: sai Lucas Barrios e entra Beto da Silva.

28' Grêmio não consegue criar chances.

26' Troca no Coritiba: Sai Thiago Real e entra Neto Berola.

26' Edilson cobra falta, mas manda direto por cima da meta.

24' Ian invade a área, mas chuta sobre a marcação gremista.

23' Arthur quase perde a bola no campo de defesa, o gremista estava sozinho contra eles.

21' Wilson antecipa um passe alto de Arthur para Lucas Barrios. Mas segue sem defender a bola em chutes.

21' Goleiro Wilson, do Coritiba, segue sem defesas no jogo.

20' Jogada de Everton e Werley afasta pelo Coritiba.

19' Falta de Thiago Real em Arthur. Segunda vez entre ambos.

Grêmio tenta reagir com Everton em campo. Busca um time mais móvel.

17' PRA FORAAAAA! Quase o gol do Coritiba! Cleber Reis cabeceia pela linha de fundo.

16' Troca no Grêmio: sai Arroyo e entra Everton.

14' MARCELO GROHE! Cruzamento da esquerda e Rildo raspa na bola para o goleiro defender.

13' Grêmio rondou a área, mas não conseguiu concluir nas tramas de Fernandinho e Arroyo.

9' AGARRA GROHE! Vai no alto na falta cobrada por Carleto e fica com a bola.

8' CARTÃO AMARELO! Kannemann por falta forte no adversário.

6' Só dá Coritiba na arrancada do segundo tempo. Time, entretanto, não sabe muito bem como construir as melhores situações, para alguma sorte do Grêmio até aqui.

4' Coritiba troca passes e comanda as ações no momento.

Quase que o Coritiba abre o placar na partida. Coxa Branca voltou melhor para etapa final.

2' NA TRAVEEE! Carleto cobra falta, desvio de perna direita do Werley e quase o gol do Coritiba! Acerta moldura na tentativa!

1' Chegada do Coritiba em troca de passes, mas apenas tiro de meta ao Grêmio.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

Coritiba assustou no início, Grohe defendeu cobrança de falta e Werley cabeceou para fora. Após, o Grêmio acertou sua marcação, sofreu menos para conter os ataques e rondou mais a área. Tocou a bola e chegou somente em cruzamentos. Geromel cabeceou a melhor chance para fora. 0 a 0 justo pela pouca produção dos times.

47' ACABOU O PRIMEIRO TEMPO! 0 A 0!

45' PRA FORAAAAA! Thiago Real domina, traz pra canhota e chuta por cima!

43' Geromel cruza pra área da esquerda, Wilson abandona a meta quase no limite de sua área e sofre falta, segundo o árbitro. Bola na defesa do Coritiba.

42' CHANCE DO CORITIBA: Carleto cobra escanteio venenoso na área e ninguém consegue concluir de boa maneira. Tiro de meta.

41' Arroyo chega ao fundo, tenta cruzar por baixo, carimba a marcação e é escanteio gremista.

37' CARTÃO AMARELO! Dodô, por falta em Ramiro. Pegada quando o gremista não tinha mais a posse.

35' PRA ESCANTEIO! Ramiro cruza forte, Arroyo pega a sobra, manda de novo na área e Cleber coloca para escanteio para evitar a cabeçada de Jailson.

32' PRA FORAAAAA! Escanteio do Grêmio da esquerda, Geromel sobe mais do que todo mundo e cabeceia no canto, a bola vai embora na linha de fundo. Lance semelhante ao que Werley tentou no início.

27' AGARRA GROHE! Galdezani passa pela bola, quem chuta é Carleto, um foguete e Grohe agarra em dois tempos para ficar firme!

24' Falta de Ramiro em Rildo. Esta é muito, mas muito próxima da área.

21' CARTÃO AMARELO! Ramiro por falta no meio de campo.

19' Grêmio cobra escanteio, mas Alan Santos afasta pelo Coxa Branca.

17' Grêmio encaixou melhor a marcação após as finalizações sofridas no início. Jogo pelo meio de campo.

15' Jogo em erros dos dois lados. Coritiba erra lançamento para Henrique Almeida.

12' Edilson sofre falta perto da área. Ele mesmo cobra pelo lado em levantamento, mas Cleber está esperto para salvar o Coritiba no corte.

6' Carleto cruza mal demais após triangulação com os companheiros. Escapando o Grêmio. Coritiba melhor.

5' PRA FORAAAAA! Escanteio cobrado da esquerda, Werley cabeceia e a bola passa tirando tinta do pé da trave! Quase o gol!

5' ESPALMA GROHE! Falta cobrada com força no canto e o goleiro salva o Grêmio!

1' Henrique Almeida cruza e Edilson afasta pelo Grêmio.

0' COMEÇOU NO COUTO PEREIRA! BOLA ROLANDO!

Grêmio de tradicional uniforme tricolor. Coritiba de tradicional camisa branca com calções escuros.

Hino nacional em Curitiba. Bola vai rolar no estádio Couto Pereira

Grêmio: Marcelo Grohe; Edílson, Pedro Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Jaílson e Arthur; Ramiro, Arroyo e Fernandinho; Lucas Barrios.

Coritiba: Wilson; Dodô, Werley, Cleber Reis e Thiago Carleto; Jonas e Alan Santos; Matheus Galdezani, Tiago Real e Rildo; Henrique Almeida.

Coritiba não vence há oito rodadas. Três empates e cinco derrotas desde que venceu a Chapecoense por 2 a 0. É o pior time do returno do Brasileirão. Duelo de duas equipes bastante abaixo no momento do torneio.

Grêmio e Coritiba com suas delegações no estádio Couto Pereira, em Curitiba. Preparação no vestiário e logo mais o aquecimento no gramado.

18h00: Jogos das 16 horas:

Fluminense 1-0 Avaí

Chapecoense 0-0 Flamengo

Atlético Goianiense 0-2 Palmeiras

Sport 1-1 Atlético Mineiro

17h58: Logo logo vamos confirmar a escalação das duas equipes.

Olá ao amigo e à amiga ligados na VAVEL Brasil! A partir de agora, tudo sobre Coritiba x Grêmio ao vivo e em tempo real com as informações da 28ª rodada do Brasileirão 2017. Siga ao vivo pela VAVEL Live! A partida começa às 19h00 deste domingo, no estádio Couto Pereira em Curitiba.

O Tricolor é o quarto colocado com 46 pontos. Luta para voltar à vice-liderança da competição e procura distância dos demais concorrentes que vêm atrás.

O provável Grêmio a campo esta noite tem: Grohe; Edílson, Geromel, Kannemann e Cortez; Arthur, Jaílson, Ramiro, Jean Pyerre e Fernandinho; Lucas Barrios.

O Grêmio havia vencido o Fluminense por 1 a 0, mas perdeu na rodada anterior para o Cruzeiro pelo mesmo placar. Com isso, a Raposa está na liderança do returno da competição. O Grêmio seria apenas o 17º do returno, em queda no rendimento e na pontuação. Precisa somar resultados positivos para ficar na zona da Copa Libertadores do ano que vem.

O Grêmio do técnico Renato Portaluppi tem marcado poucos gols. Apenas um marcado nos últimos cinco jogos. Além disso, a defesa não funcionar tem ocasionado derrotas pelo marcador mínimo. Com poucos gols, o que era o melhor ataque do torneio estacionou nos últimos compromissos. É hora de tentar reerguer o time no Brasileirão.

O provável Coritiba a campo tem: Wilson; Dodô, Cleber, Werley, William Matheus; Jonas, Alan Santos, Galdezani, Tiago Real; Rildo e Henrique Almeida.

"Venho trabalhando muito, o treinador vem conversando bastante comigo que eu teria esta oportunidade. Apesar de ser novo, tenho trabalhado muito, tenho dado duro e estou preparado para este jogo. São dois jogos em casa. Tenho certeza que todos estão focados. Ganhando os dois jogos, nós saímos desta situação e, com certeza, vamos brigar por uma Sul-Americana ou algo maior", acredita o lateral Dodô.

O lateral-direito Dodô ganha nova chance no time do Coritiba e deve iniciar a partida. O jogador acredita em aproveitar os pontos em casa nessas duas rodadas no estádio Couto Pereira. Restam apenas 10 jogos até o final da competição. O Coxa soma 64% de chances de queda e está na sua pior campanha da história dos pontos corridos até aqui.

O Coritiba tem apenas 28 pontos e está na vice-lanterna. Mesmo que vença o compromisso em casa, não deixa a zona de rebaixamento nesta rodada. Os primeiros clubes fora do Z-4 possuem 32 pontos. Entretanto, é essencial para o Coxa vencer no seu estádio e diante do torcedor. Pode aproveitar a má fase gremista, que, juntamente com os esmeraldinos, estaria no equivalente à zona de rebaixamento do returno. Em resumo, são duas equipes que vêm mal na disputa da competição. Mal momento no ano de ambos.

O Grêmio caiu para o quarto lugar na tabela, tem 46 pontos e está atrás de Corinthians, Santos e Cruzeiro. Assume o terceiro posto se vencer, pois o Cruzeiro já cumpriu sua 28ª rodada. E luta diretamente com o Santos pela vice-liderança. Ao mesmo tempo, apenas dois pontos à frente do quinto colocado Palmeiras, o Grêmio quer cuidar sua posição no G-4 do torneio. A novidade nos trabalhos da equipe foi o atacante Luan, que voltou a treinar e vai se recuperando de lesão.