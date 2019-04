Péssimo como mandante, Vitória busca triunfo contra Palmeiras para deixar rebaixamento

Jogo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A 2017, a ser realizado às 21h45 (20h45 na Bahia) desta quarta-feira (8), no Estádio Barradão, em Salvador/BA

INCIDENCIAS : Jogo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A 2017, a ser realizado às 21h45 (20h45 na Bahia) desta quarta-feira (8), no Estádio Barradão, em Salvador/BA

Conquistar três pontos na noite desta quarta-feira (8) é fundamental para Vitória e Palmeiras. Às 21h45 (20h45 no horário da Bahia), as equipes entram em campo no Barradão, em Salvador/BA, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A 2017.

De um lado, os rubro-negros têm péssimo desempenho como mandante e precisam do triunfo para deixar a zona de rebaixamento. Apesar de ter jogado melhor e conquistado um empate nos últimos minutos contra o Vasco da Gama no último fim de semana, o clube entrou na degola e ocupa o 17º lugar.

Por outro lado, os palmeirenses foram derrotados pelo Corinthians no Derby e precisam conquistar os três pontos tanto pela reabilitação como para não ver as chances de título ficarem cada vez mais diminutas.

Ao longo da história, os times já se enfrentaram 40 vezes. Foram 23 vitórias alviverdes, sete triunfos rubro-negros e dez empates. O jogo no primeiro turno do Brasileirão foi bastante disputado e a partida serviu como reabilitação para o Palmeiras. O time jogou no Allianz Parque e venceu de virada por 4 a 2.

Pensamento jogo a jogo

Uma partida de cada vez. O Vitória pensa a cada jogo e espera obter os resultados positivos fundamentais para a sua permanência na elite do futebol brasileiro. A diretoria fez promoção para o torcedor comparecer em peso ao Barradão e ajudar a amenizar o péssimo desempenho como mandante. São três meses sem vencer em casa.

O técnico Vágner Mancini finalizou a preparação com portões fechados para a imprensa. O comandante tem desfalques e retornos para o confronto. O atacante Neílton cumpre suspensão automática, enquanto o lateral-direito Caíque Sá e o volante Uillian Correia retornam de lesão. O lateral Juninho foi relacionado, mas é dúvida por causa de uma lesão na coxa. Em entrevista coletiva, Uillian Correia ressaltou a necessidade do apoio do torcedor e a manutenção da ansiedade para atingir as metas estipuladas antecipadamente.

"A força do Vitória é a torcida. É acreditar. São seis finais para nós que começam amanhã, dentro de casa. Vencendo essas partidas podemos escapar. É acreditar. A gente tem que lutar contra a ansiedade, e a torcida está do nosso lado, nos apoiando. Quando a bola não entra nos 10, 20 minutos, a gente acaba se afobando. Essa ansiedade não pode existir mais. Vamos fazer que o Barradão seja desconfortável para os adversário", afirmou.

Mistério

O Palmeiras não divulga lista de relacionados, fechou a última atividade que serviu de preparação para o confronto e manteve as dúvidas e interrogações para o duelo contra o Vitória. O técnico Alberto Valentim colocou 27 jogadores em campo para o treinamento final.

O Verdão tem desfalques importantes para o confronto. O goleiro Jailson está com conjuntivite, os atacantes Deyverson - suspenso - e Willian - em processo de transição, além do zagueiro Mina e do atacante Borja, convocados para amistosos da Seleção da Colômbia.

Provável titular nesta quarta-feira (8), o volante Tchê Tchê afirmou que o time vai enfrentar o Vitória com o objetivo de ficar mais próximo de assegurar a vaga na Taça Libertadores da América. Além disso, enfatizou a força do elenco para superar o revés na última rodada.

“A gente vem citando que o principal objetivo é esse, classificar para Libertadores. Estamos preparados para este jogo contra o Vitória, sabemos que será difícil. Eles têm um retrospecto negativo, mas sabemos que contra o Palmeiras é totalmente diferente. Eles estão encarando como uma decisão, assim como nós. A gente vem pensando jogo a jogo, ninguém se poupa, deixa de se doar ou dar uma entrada mais forte. Temos um elenco com grandes jogadores", disse.