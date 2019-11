Resultado de Paraná x Atlético-PR pelo Campeonato Paranaense 2018 (0-3)

Obrigado a todos que acompanharam mais um jogo ao vivo pela VAVEL Brasil. Não esqueça de acompanhar o pós-jogo e as repercussões na página do Paraná.

SEGUNDO TEMPO

Sem ver seu time funcionar, Wagner Lopes promoveu uma mudança no seu time no início da segunda etapa, mas não surtiu efeito. O Atlético-PR continuava dominando a partida sob a regência de João Pedro, que bateu o escanteio para cabeçada de Léo Pereira. Sem sofrer na defesa, o Furacão ainda encontrava espaços nos contra-ataques. Em um deles, já no final da partida, João Pedro deu mais uma assistência, dessa vez para Felipe Dorta, que bateu cruzado, dando números finais ao jogo.

PRIMEIRO TEMPO

Por estar em casa, o Paraná partiu para cima do Atlético-PR, explorando a velocidade de Alemão pela direita, além das boas chegadas de Zezinho, que sofreu um pênalti logo aos seis minutos de partida. Na cobrança, Zé Carlos bateu bem, mas Santos fez grande defesa. Daí em diante, o Furacão passou a ter mais posse de bola. E numa jogada individual de João Pedro, o time abriu o placar com um golaço do meia, que bateu forte, sem chances para Thiago Rodrigues.

Com o resultado, o Atlético-PR se mantém na primeira colocação do Grupo B, com 6 pontos. Já o Paraná fica na lanterna do Grupo A sem marcar nenhum ponto.

49' FIM DE JOGO NA VILA CAPANEMA. PARANÁ 0 x 3 ATLÉTICO-PR.

47' GOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO-PR! Goleada na Vila. João Pedro enfia bola na medida para Felipe Dorta, que bate no canto do goleiro Thiago Rodrigues.

45' Juiz dá mais quatro de acréscimo. Iremos até os 49.

44' CARTÃO AMARELO. Gabriel Pires derruba João Pedro próximo da área.

43' CARTÃO AMARELO. Vitor Feijão por falta no meio.

41' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO-PR.

Sai: Ederson

Entra: Emerson

39' EXPULSO! Léo Pereira retarda cobrança de lateral e leva o segundo amarelo.

36' Começa a chover forte na Vila Capanema.

34' Torcida do Paraná fica impaciente com mau desempenho do time.

32' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO-PR.

Sai: Yago

Entra: Demethryus

32' SUBSTITUIÇÃO NO PARANÁ.

Sai: Zezinho

Entra: Felipe Augusto

30' GOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO-PR. João Pedro bate escanteio com perfeição e Léo Pereira não perdoa.

26' PRA FORAAAAA. Zezinho bate bem e bola passa perto. Quase o gol do Paraná.

25' FALTA PERIGOSA. Zé Carlos faz a parede e é derrubado por Deivid. Falta é frontal ao gol de Santos.

23' SUBSTITUIÇÃO NO PARANÁ.

Sai: Alex Santana

Entra: Gabriel Pires

20' Felipe Dorta já tinha entrado no último jogo, marcando gol de falta.

19' CARTÃO AMARELO. Alex Santana tenta apressar saída de Giovanny e leva o cartão.

19' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO-PR.

Sai: Giovanny

Entra: Felipe Dorta

16' Sem conseguir entrar na área, Tricolor tenta de fora da área com Júnior, mas a bola sai por muito.

13' Atlético-PR tenta manter posse de bola para controlar a partida, mas erra muitos passes.

9' Paraná não consegue chegar no ataque com perigo.

7' UUUUUUUUUH! Giovanny rouba a bola, toca para Yago, que quase marcou o segundo, tirando tinta da trave.

6' SUBSTITUIÇÃO NO PARANÁ.

Sai: Igor

Entra: Vitor Feijão

4' João Paulo faz triangulação com Zé Carlos e Alemão, mas Zé Ivaldo impede finalização de Alemão. Escanteio para o Paraná.

3' Paraná já começa segunda etapa tentando pressionar o Furacão.

1' João Paulo vai até a linha de fundo, mas cruza muito forte. Bola passa por todo mundo.

0' APITA O ÁRBITRO. COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

21:03 TIMES VOLTAM SEM MUDANÇA PARA O SEGUNDO TEMPO.

46' FIM DE PRIMEIRO TEMPO. PARANÁ 0 x 1 ATLÉTICO-PR.

45' Juiz dá mais um de acréscimo. Iremos até os 46.

43' Alex Santana cruza para Zé Carlos, mas zaga se antecipa. Na sequência, bola sobra para João Paulo, que manda longe do gol.

39' CARTÃO AMARELO. Deivid leva segundo amarelo do Furacão.

38' Paraná era melhor na partida, mas gol saiu em jogada individual de João Pedro.

36' GOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO-PR! João Pedro vai avançando sem ser incomodado e bate forte, marcando um golaço com a perna esquerda.

34' Zezinho faz falta dura e jogadores atleticanos pedem o segundo amarelo, mas juiz não atende o pedido.

32' Jogo dá uma esfriada, com o Paraná dominando a posse de bola.

28' UUUUUUUH! Cruzamento perigoso na área e Léo Pereira, completamente livre, cabeceia para fora, perdendo grande chance de abrir o placar.

27' ASSIM NÃO CHARLES! Zagueiro tenta sair driblando, Giovanny rouba a bola, mas zagueiro se recupera.

23' João Paulo consegue desarmar, mas na hora de armar o contra-ataque, é derrubado.

20' Público começa a chegar em maior número, ocupando os lugares vazios do estádio.

17' Santos lança rápido para Giovanny armar o contra-ataque, mas o meia se atrapalha e perde a bola.

15' Furacão fica encurralado em seu campo e sofre com pressão do Tricolor.

13' UUUUUUUH! Zezinho recebeu dentro da área e chutou forte. Santos mais uma vez salva o Furacão.

10' Zé Carlos faz pivô para Zezinho, que bate para fora.

9' Jogo começa bem movimentado na Vila Capanema, com as duas equipes buscando o ataque.

7' SANTOOOOOOOOS! Goleiro do Atlético-PR pula no canto direito e pega cobrança de Zé Carlos. Jogo segue na igualdade.

6' CARTÃO AMARELO. Léo Pereira levou amarelo na jogada do pênalti.

6' PÊNAAAAAALTI! Zezinho entra sozinho na área e é derrubado por Léo Pereira na área. Juiz não titubeia e marca o pênalti.

4' Alemão faz boa jogada pela direita, rola para João Paulo, que solta a bomba, mas bola vai por cima do gol de Santos.

2' CARTÃO AMARELO. Zezinho derruba João Pedro e leva primeiro cartão amarelo do jogo.

1' Ederson chega bem na área, mas Charles consegue fazer a proteção para Thiago Rodrigues defender.

0' ROLA A BOLA NA VILA CAPANEMA. COMEÇA O JOGO!

19:59 - Times em campo, jajá a bola rola!

BANCO DE RESERVAS: Léo, Diego, Emerson, Nicolas, Pierre, Guilherme, Demethryus e Felipe Dorta.

ESCALAÇÃO DO ATLÉTICO-PR: Santos; Gustavo Cascardo, Léo Pereira, Zé Ivaldo e Renan Lodi; Deivid, Bruno Guimarães e João Pedro; Giovanny, Yago e Ederson.

19:46 - Ao contrário do que se esperava, Tiago Nunes optou por deixar o zagueiro Emerson no banco de reservas. Dupla de zaga da última partida foi mantida.

BANCO DE RESERVAS: Hugo, Márcio, Rayan, Jhonny Lucas, Felipe Augusto, Vitor Feijão e Gabriel Pires.

ESCALAÇÃO DO PARANÁ: Thiago Rodrigues; Júnior, Néris, Charles e Igor; Leandro Vilela, Alex Santana e Zezinho; João Paulo, Alemão e Zé Carlos.

19:43 - Wagner Lopes escalou o Tricolor da Vila cheio de surpresas, inclusive com o lateral Alemão avançado como ponta-direita. Zé Carlos estreia.

Bom dia, torcedor! Acompanhe o tempo real de Paraná e Atlético-PR, pela segunda rodada do Campeonato Paranaense 2018. O jogo acontece na Vila Capanema, em Curitiba, nesta quarta-feira (24), às 20h (horário de Brasília. Siga ao vivo tudo o que acontece na partida na VAVEL Brasil!

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO ATLÉTICO-PR: Léo (Santos); Gustavo Cascardo, Emerson, Zé Ivaldo e Renan Lodi; Deivid, Bruno Guimarães e João Pedro; Giovanny, Yago e Ederson.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO PARANÁ: Thiago Rodrigues; Júnior, Márcio, Charles e Igor; Leandro Vilela, Alex Santana e João Paulo; Diego Gonçalves, Vitor Feijão e Zé Carlos (Alemão).

Já no Atlético-PR, as novidades no time titular, são a estreia do zagueiro Emerson, inscrito nesta terça-feira (23), além de João Pedro, que ficou no banco na última partida por estar negociando com o América-MG. Eles entrarão nas vagas de Léo Pereira e Demethryus, respectivamente.

Além disso, o Paraná terá novidade no gol, já que Thiago Rodrigues, contratado recentemente, foi regularizado e esta á disposição de Lopes. Com isso, Hugo deve ir para o banco de reservas.

Para o clássico, Wagner Lopes deve promover várias mudanças na equipe. Na zaga, Márcio e Charles devem entrar nas vagas de Rayan e Néris. Já no meio, Leandro Vilela ganha a vaga de Zezinho. No ataque, a dúvida ainda permanece, com a possível estreia de Zé Carlos.

Confira na VAVEL BRASIL o que rolou entre Atlético-PR x Maringá.

Como já era esperado, o Atlético-PR teve um pouco de dificuldade na partida contra o Maringá. Muito pela falta de entrosamento, além de evidentemente, a qualidade do adversário. Apesar disso, o Furacão conseguiu vencer por 2 a 1.

Confira na VAVEL BRASIL o que rolou entre União-PR x Paraná.

Com o time ainda em formação e sem contar com os principais reforços, o Paraná estreou no estadual com uma derrota para o União-PR. O revés sofrido pelo Tricolor da Vila por 2 a 1, torna o clássico ainda mais importante.

ARBITRAGEM: Rodolpho Toski Marques, com o auxílio de Bruno Boschilia e Daniel Cotrim, todos da Federação Paranaense de Futebol (FPF).