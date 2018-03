Jogo Paysandu x Manaus ao vivo online pela Copa Verde 2018

Boa noite, torcedor! Acompanhe o tempo real de Paysandu x Manaus ao vivo, no jogo de ida da semifinal da Copa Verde 2018. O duelo acontece na noite desta terça-feira (27), às 19h. Siga ao vivo tudo o que acontece durante a partida na VAVEL Brasil

Provável Manaus: Jonathan; Derlan, Deurick, Paulão e Negueba; Juninho, Panda, Wander e Cleitinho; Rossini e Nena

"Tive o prazer de jogar pelo Remo o clássico de lá, já que no Re-Pa o bicho pega. Agora estou defendendo as cores do Manaus e espero que, junto a meus companheiros possamos fazer um grande jogo e conseguir grande resultado. Vai ser difícil e complicado, sabemos que o Paysandu ao jogar em seus domínios é um adversário muito perigoso, muito forte e a gente tem que estar preparado", declarou

Junto a Juninho, o técnico dos manauaras deve ir com Panda, que passou pelo Remo em 2012. Por conhecer o Papão, por ter atuado em clássico no Pará e em outra oportunidade, o atleta espera sair com resultado positivo em Belém

Enquanto isso, vai contar com a volta do volante Juninho. Titular no setor, o jogador retorna à cabeça de área do Gavião após ter ficado suspenso no último jogo, sendo o único retorno

Para a partida, o treinador Igor Cearense não tem muitos problemas para definir a equipe. A única baixa é do atacante e artilheiro Hamilton, que vai precisar cumprir suspensão pelo terceiro amarelo

Provável Paysandu: Marcão; Maicon Silva, Edimar, Fernando Timbó e Matheus Müller; Nando Carandina e Cáceres; Danilo Pires (Fábio Matos); Mike, Cassiano e Moisés

Se antes havia revezamento no gol, o comandante decidiu manter Marcão pelas boas atuações e por dar segurança à meta bicolor. Na lateral-direita, Maicon Silva vem sendo criticado pelos torcedores do Papão, contudo é o escolhido para atuar por ser titular absoluto, com Matheus Silva ficando entre os suplentes

Na zaga, entra Fernando Timbó para atuar junto a Edimar, já que Perema ainda está na transição física. O jovem Willyam também é desfalque por falta de ritmo e condições de atuar, fazendo que o meio-campo não seja definido. Com isso, Danilo Pires e Fábio Matos vão disputar um espaço na armação, ocupado por Walter no fim de semana

Para a partida do regional, não vai poder contar com o zagueiro Diego Ivo, que sofreu lesão muscular na coxa direita e já realiza o tratamento junto aos médicos. Outro que também fica fora é Renato Augusto, pois também está em trabalho de fortalecimento no músculo e Cáceres vai seguir na zona de marcação

Classificado à final do Estadual após eliminar o Bragantino, de maneira heroica, o Paysandu vai começar disputa por vaga na decisão também da Copa Verde 2018. No único treino realizado para encarar o Manaus, na Curuzu, Dado Cavalcanti não deu indicativos, mas deve realizar mudanças na equipe