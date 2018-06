Resultado de Áustria x Brasil por Amistoso Internacional (0-3)

Brasil vence a Áustria com facilidade em sua última partida antes do Mundial da Rússia.

FIM DE JOGO

45’ - Danilo arrisca de longe, mas coloca a bola longe do gol.

43’ - Brasil desce de novo, agora com Douglas Costa. Ele tenta acionar Firmino na área, mas o goleiro Lindner chega primeiro.

35’ - Willian arma o contra-ataque, serve Taison, que acha Neymar com velocidade. O craque aciona Firmino sozinho dentro da área. O centroavante finaliza, mas Lindner consegue a defesa com a ponta do pé.

30’ - Coutinho recebe na entrada da área de novo. Cabeça erguida, bate colocado procurando o ângulo. A bola explode no travessão.

23’ - Firmino, que acabou de sair do banco, dá um tapa e resolve a bola na fogueira. Com espaço, Coutinho avança livre pela esquerda e coloca na saída do goleiro Lindner. Gol do jogador que mais finalizou na seleção brasileira.

GOOOOOOOOOOL DO BRASIL

17’ - Brasil avança com a linha organizada. Willian levanta a cabeça e acha Neymar com espaço. O craque deixou Dragovic no chão penteando a bola e finalizou por baixo de Lindner

GOOOOOOOOOL DO BRASIL

Brasil continua tentando furar o forte bloqueio da defesa austríaca.

COMEÇA A SEGUNDA ETAPA

FIM DE PRIMEIRO TEMPO

40' - Brasil faz a transição rápida, Paulinho lança Gabriel Jesus. Ele deu um leve toque de cabeça para Coutinho arriscar da entrada da área. O chute saiu fraco e ficou fácil para Lindner.

35' - Marcelo fica com o rebote na entrada da área e chuta forte. A bola carimba na defesa e sobra bonito para Gabriel Jesus no bico esquerdo da pequena área. O camisa 9 deu um lindo tapa, colocando efeito na bola e estufou as redes da Áustria.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BRASIL

34' - Neymar cobra escanteio na primeira trave, Thiago Silva sobe bonito e quase marca o primeiro para a Seleção.

30' - Depois do amplo domínio brasileiro na posse de bola nos primeiros 15 minutos, Áustria equilibra as ações e incomoda com o centroavante Arnautovic, que finalizou duas vezes nos últimos minutos.

25' - Coutinho avança pela direita, corta para o meio e chuta rasteiro no canto. Bem colocado, chute faza Lindner se esticar todo para colocar para a linha de fundo.

23' - Centroavante recebe a bola dentro da área, finaliza rápido, mas a chute sai ruim e sai por cima do gol de Alisson.

20' - Escanteio para a Áustria, e Alisson trabalha pela primeira vez afastando a bola. Na sobra, Alaba pega de primeira, mas sem assustar.

15' - Brasil tenta troca de passes rápidos na intermediária austríaca, mas Neymar acaba desarmado.

10' - Brasil erra passe no meio-campo, Áustria recupera, mas ataca apenas com três jogadores. Seleção recompõe rápido e tira espaço adversário.

5' - ​Willian sai da extrema direita, corta para o meio e ajeita com açúcar para Casemiro na entrada da área. O volante soltou o pé e assustou o goleiro austríaco. Passou muito perto!

COMEÇA O PRIMEIRO TEMPO

Seleção Brasileira entra em campo neste domingo para o técnico Tite fazer os últimos testes antes da estreia na Copa do Mundo. O time canarinho enfrentará a Áustria, no estádio Ernst Happel, em Viena, às 11h (de Brasília), antes de seguir rumo à Rússia, mais precisamente a Sochi, balneário do sul do país, onde permanecerá durante todo o Mundial.

Para o confronto com os austríacos, que possuem características semelhantes às da Costa Rica, segundo rival do Brasil na Copa, Tite colocará em campo a escalação que ele considera ideal para a estreia na Copa do Mundo. Com Neymar completamente recuperado, o treinador mostrou ao logo dos treinos da última semana que pretende atuar de maneira ofensiva, abrindo mão de Fernandinho, deslocando Philippe Coutinho para o meio-campo e mantendo Willian na ponta direita.

O quarteto formado por Gabriel Jesus, Willlian, Philippe Coutinho e Neymar, no entanto, atuou pouco junto. Sempre que Tite pretendia testar a formação em questão, algum atleta estava lesionado ou então circunstâncias dos jogos o obrigava a acionar outros atletas. Embora não estejam entrosados, os homens de ataque contam com a confiança de toda a comissão técnica e a aprovação por parte da torcida e imprensa, que não gostou muito do esquema com três volantes utilizado no primeiro tempo do amistoso contra a Croácia.

PRenato Augusto, que se recuperou na última semana de uma inflamação no joelho esquerdo que o tirou dos treinos da Seleção Brasileira por seis dias, deverá ficar à disposição de Tite neste último amistoso. Já o volante Fred recebeu uma pancada no tornozelo de Casemiro durante o treinamento da última quinta-feira e está fora do amistoso. Ainda que não contem com a mesma qualidade da Seleção Brasileira, os donos da casa não deverão facilitar a vida dos rivais em Viena.

Depois de vencer a Alemanha em seu último compromisso, quebrando um tabu de 32 anos, a Áustria chega confiante para o amistoso contra o Brasil e conta com o talento de Alaba e Arnautovic para surpreender mais uma vez. Arnautovic, inclusive, é especulado no Manchester United na próxima temporada e recebeu no último sábado a visita de José Mourinho, que fez questão de analisar o possível reforço dos Red Devils in loco na vitória sobre a Alemanha por 2 a 1.

PVale lembrar que a seleção austríaca não irá à Copa do Mundo. O país disputou as Eliminatórias Europeias para o Mundial no Grupo D, mas terminou somente na quarta colocação, atrás de Sérvia, Irlanda e País de Gales.

Bom dia, torcedor que navega pela VAVEL Brasil. Neste domingo (10), você acompanha o amistoso entre Brasil x Austria ao vivo, o confronto acontece no Estádio Ernst Happel, em Viena. O horário do duelo está programado para começar 11h (de Brasília).