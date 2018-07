Milton Cruz elogia desempenho do Figueirense após triunfo fora de casa: "Parabéns pela postura"

O Figueirense voltou a vencer e está a um ponto da zona de classificação para a Série A. Na noite desta terça-feira (17), a equipe venceu o Guarani, fora de casa, pelo placar de 3 a 2, quebrando a sequência de quatro jogos sem vencer do Alvinegro na Série B. Após a vitória, o técnico Milton Cruz avaliou o resultado.

“Fora de casa temos feito grandes jogos, ganhamos do CSA, do Goiás, do Atlético-GO, que são times que estão no bolo para subir. O Guarani estava oito jogos invicto, viemos aqui e surpreendemos. Fico feliz e contente pelo grupo. Aqui é um grupo, sempre falo isso. Quem está aqui tem condição de jogar. O Henrique mostrou que tem condição, mesmo fora de posição, e o Patrick fez uma grande partida. O time está de parabéns pela postura em campo. O resultado dá tranquilidade para trabalharmos ao longo da semana para o jogo diante da nossa torcida”, afirmou o comandante.

A noite foi de estreia e improviso na lateral-esquerda. O zagueiro Henrique Trevisan atuou na posição. Além disso, o volante Patrick teve sua primeira oportunidade no campeonato. Milton comentou o desempenho de seus atletas.

“O Henan fez um grande jogo, Ferrareis sabemos da qualidade não só como goleador, mas na parte tática também ajuda muito. A equipe hoje mereceu a vitória, do começo ao fim buscamos o jogo. O Figueira é isso aí. Esse time brigador, com quatro jogadores fora. Jorge Henrique faz falta, Betinho, João Paulo, Pereira. Mas é o que sempre falo. Henrique teve poucas chances no ano, estávamos de olho e sabíamos da qualidade. A zaga nossa qualquer um que jogar, estamos bem servidos. Até com o Pereira ali estamos bem servidos", ressaltou.

Mirando a classificação para a Série A do Campeonato Brasileiro, Milton Cruz quer que o Figueirense faça sua parte, sem depender de outros resultados. O comandante convocou a torcida para dar força ao time na próxima partida.

“Queremos ganhar os jogos. Pensamos na gente. Nem sei como foram os resultados. Não importo. Temos que fazer a nossa parte e ganhar os nossos jogos. Não tem que secar, eu não seco. Meu time é o Figueirense. Que a torcida possa nos apoiar contra o Vila Nova. Quem vence no fim é o Figueirense. Esperamos que eles no apoiem, como as outras torcidas apoias os adversários também.”

Na próxima terça-feira (24), o Figueirense tem duelo direto contra o Vila Nova, terceiro colocado, no estádio Orlando Scarpelli. O confronto acontece às 19h15, sendo válido pela 17ª rodada.