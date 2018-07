Rogério Micale comenta sobre momento do Paraná no Brasileirão: ‘’Incomoda bastante’’

Sem conseguir impor maiores dificuldades ao Palmeiras, o Paraná perdeu a segunda seguida na Série A, desta vez por 3 a 0 diante do Alviverde no Allianz Parque. Revés que deixa o time de Rogério Micale ainda com 13 pontos nas 16 partidas disputadas, podendo o levar à vice-lanterna em caso de vitória do Atlético-PR na tarde deste domingo.

Perante a situação complicada, o treinador se mostrou chateado em coletiva após o jogo.

“Incomoda bastante. A gente vem trabalhando dentro daquilo que achamos o melhor para cada jogo, mas aparece sempre alguma circunstância e temos que fazer alterações. Hoje o Nadson não entrou por conta de um desconforto. Faltou um pouco, mas não podemos tirar o mérito de quem estava do outro lado. Um time de muita qualidade e hoje temos que nos vender ao comportamento do Palmeiras”, afirmou.

O comandante paranista reconheceu o mau desempenho de sua equipe em São Paulo, onde não conseguiu enfrentar de igual para igual os mandantes.

“Não fizemos um bom jogo. A equipe não teve força para sair, perdemos praticamente todos os confrontos. Pegando o Palmeiras dentro da sua casa, com treinador novo, um time rápido e de qualidade, não podíamos ter um primeiro tempo tão ruim. Nós tínhamos que ter um dia muito feliz para levar pelo menos um ponto daqui e não foi o que aconteceu”, avaliou Micale.

Voltando sem nenhum ponto após dois jogos fora, o Paraná volta a jogar diante de seu torcedor na próxima rodada. O confronto será contra o Ceará, no próximo domingo (05), às 16h, na Vila Capanema, em duelo direto na luta para conseguir se manter na elite do Campeonato Brasileiro.