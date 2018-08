Com técnico interino, Vitória recebe modificado Cruzeiro no Barradão

Pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Vitória recebe o Cruzeiro neste domingo (5), às 16h, no Estádio Barradão. O Leão ocupa a 14ª posição da competição nacional com 18 pontos, enquanto a Raposa está na oitava colocação, com 24 pontos.

Dono do terceiro pior ataque do Brasileirão, com 13 gols marcados em 16 jogos (supera apenas Paraná, com oito gols, e Ceará, com nove), o time celeste sabe que precisa melhorar o rendimento ofensivo na competição, porém, o foco da equipe estrelada estão nas competições mata-mata e deve poupar o time titular.

Por outro lado, o Rubro-Negro Baiano sofreu duas goleadas nas últimas rodadas - para Bahia de 4 a 1 e Atlético-PR por 4 a 0. Com o resultados negativos, o técnico Vagner Mancini.

Foto: Vinnicius Silva/Cruzeiro

Visando a Libertadores, Cruzeiro poupa titulares

O técnico Mano Menezes destaca que, para voltar a brilhar, o ataque da Raposa precisa ter calma para concluir bem, depois de o time criar as chances com qualidade. Isso tudo, na visão do treinador, serve para o Brasileirão, já que na Copa do Brasil o time cumpriu bem o objetivo e venceu o Santos, na Vila Belmiro, por 1 a 0.

O elenco cruzeirense fez o primeiro trabalho de olho no duelo com o Vitória, às 16h (de Brasília) de domingo, no Barradão, pela 17ª rodada do Brasileirão. A imprensa só pôde acompanhar o aquecimento dos atletas. Apenas aqueles que iniciaram a partida na Vila Belmiro foram a campo. Apesar de o treino ter sido fechado, Mano confirmou, em entrevista coletiva, que alguns jogadores sequer integrarão a delegação que irá a Salvador.

"Alguns jogadores eu vou deixar aqui. Vou deixar Fabio, Dedé, Edilson - que está suspenso - e Barcos. Todos os outros vão viajar, e a formação da equipe ainda vamos decidir." afirmou.

Em meio a essas ausências, a tendência é que ocorram as entradas do goleiro Rafael e do atacante Raniel. Na zaga, Manoel e Murilo disputam a vaga de Dedé, enquanto Ezequiel e Lucas Romero podem aparecer na lateral direita. Vale lembrar que o argentino está suspenso na Libertadores e não poderá enfrentar o Flamengo na quarta-feira.

Foto:Divulgação/Vitória

Vitória espera reencontrar triunfo na primeira partida com interino

O Vitória encerrou na manhã deste sábado a preparação para a partida contra o Cruzeiro. Sob comando do interino João Burse, os jogadores participaram de um treino de bolas paradas, seguido de um rachão.

Suspenso, o zagueiro Ramon está fora do jogo. O lateral-esquerdo Juninho segue na transição e também não atua, assim como Rhayner, que se recupera de duas cirurgias.

A assessoria do clube informou que a lista de relacionados não será divulgada. Será a primeira partida do Vitória após a demissão de Vagner Mancini. O treinador foi desligado da equipe no último domingo, após o Rubro-Negro ser goleado pelo Atlético-PR na Arena da Baixada.