Decisivo, atacante Juninho Quixadá comemora boa fase no Ceará

O Ceará tem passado por importantes mudanças desde o fim da parada para a Copa do Mundo. A chegada de Lisca organizou a defesa do time. No ataque, Juninho Quixadá chegou e já começou a brilhar com a camisa alvinegra. O Vovô conseguiu sair da lanterna da Série A, e somou 9 dos últimos 12 pontos que disputou. Animado, Juninho comemora a boa fase.

"Tô muito feliz, não só pelo gol, mas pela vitória, que foi bem mais importante. Estou muito grato, não esperava ser tão decisivo aqui também, porque graças a Deus no Ferroviário eu tive a chance de ser bem decisivo nos jogos, e aqui estou conseguindo isso. Espero que continue com esse desempenho, vou manter o trabalho para manter com os bons resultados", disse.

A sequência atual também foi importante para o alvinegro quebrar dois tabus de uma vez nessa Campeonato Brasileiro: o time ainda não tinha vencido na competição, nem fora de casa, nem em Fortaleza.

"Isso incomodava, eu creio. Cheguei agora, mas percebi um pouco que isso incomodava o time. Nenhum time consegue ser 100% dentro de casa, e algumas vitórias fora são essenciais, e a primeira gente já conseguiu, com muita dificuldade. Foi sofrido e difícil. Agora vamos continuar buscando, tentando manter um padrão, para que essas vitórias sejam constantes e que a gente saia dessa situação", acrescentou.

O próximo compromisso do Ceará é contra o Santos, nesta quarta-feira (8), às 19h30, no estádio Presidente Vargas. A partida, antecipada, é válida pela 20ª rodada do Brasileirão.