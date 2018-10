Volante Matheus Sales valoriza empate do Figueira em Caxias: "Jogo complicado"

Poderia ter saído muitos gols nesse jogo. A partida poderia ter um vencedor. Mas Juventude e Figueirense abusaram da falta de pontaria e empataram em 0 a 0 na noite deste sábado, em Caxias do Sul, pela 20ª rodada da Série B. Teve finalizações nas traves, uma delas no último lance do jogo, com direito a polêmica.

Com o empate no Rio Grande do Sul, o Figueirense retorna à sexta colocação, com 30 pontos, a apenas um do G-4. Em entrevista dentro de campo, um dos destaques da partida, o volante Matheus Sales valoriza o empate fora de casa.

-Empate importante a gente veio buscar a vitória, a gente sabia que com os três entraríamos no G-4, mas jogo fora de casa é jogo complicado. Um ponto não é ruim, agora a gente tem um jogo importante em casa pra gente pontuar e entrar no G-4 de vez.

Agora na próxima rodada que será realizada na sexta-feira, dia 17, o Figueirense recebe o Goiás no Orlando Scarpelli, às 21h30 (horário de Brasília).