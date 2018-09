Após vitória, Milton Cruz exalta trabalho de equipe do Figuerense: "Dentro de campo vence o melhor"

O Figueirense saiu com os três pontos no clássico contra o Avaí, neste sábado (1º), por 1 a 0, na Ressacada, pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com gol de João Paulo Gomes aos 2 minutos em uma cobrança de pênalti, o Figueira agora soma 37 pontos na sexta colocação.

O comandante Milton Cruz, além de parabenizar o time pela dedicação mostrada na partida, avaliou a vitória de uma maneira diferente.

"O futebol se ganha com gol, nós fizemos. Quero parabenizar o Geninho pelo trabalho. Dentro do campo vence o melhor e hoje nós tivemos a felicidade, fomos melhor no jogo e vencemos, pode ser que eles possam ter um período melhor no jogo, mas futebol é feito de gol. Quer parabenizar os jogadores pela garra e determinação que eles tiveram, não só nesse jogo como nos outros" afirmou.

O treinador também agradeceu o apoio da torcida, indispensável nas partidas e desejou melhoras ao torcedor que se acidentou.

"A torcida que veio aqui, tomou chuva, nos apoiou o tempo todo, torcedor que foi no estádio o outro dia lá nos apoiar, então esse torcedor eu quero parabenizar e desejar que eles possam estar conosco nesses jogos e dar força para nós porque isso é muito importante. Quero desejar recuperação ao torcedor acidentado. Uma tragédia no estádio, espero que ele possa voltar rapidamente a nos apoiar" ressaltou.

Milton também falou sobre a situação de treinadores que são colocados a prova durante a competição e a cobrança extremamente alta sobre eles.

"Eu não sou dono do time, eu sou integrante, comandante, eu ouço jogadores. Quando ganham, ganham eles. Quando perde, é o treinador, ele que perde o jogo. Só quero falar que trabalho não é medido por um jogo, é um período. Cheguei aqui, o time era penúltimo, tiramos da zona de rebaixamento, montamos uma equipe e estamos brigando pelo acesso. A gente não pode falar em cima do trabalho em cima de uma partida. As vezes ganha sem jogar bem, não sai feliz" concluiu.

O próximo desafio do Figueirense será contra o líder, Fortaleza, na terça-feira (4), no Castelão, às 21h30, pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.