Decisivo, Leandro Carvalho faz gol para mãe flamenguista e revela aposta com Lisca

O Ceará voltou a comemorar uma vitória na Série A. E em um Maracanã lotado, contra o Flamengo. O Alvinegro cumpriu bem o papel de anular o ataque rubro-negro e jogou por uma bola. A oportunidade veio no final do segundo tempo, com um chute de Leandro Carvalho. Autor do gol da vitória, o atacante comemorou, enalteceu a torcida, dedicou o gol e ainda fez uma cobrança ao treinador alvinegro.

Dona Ângela, mãe de Leandro, é flamenguista, mas a torcida pelo filho foi maior. Pediu que Leandro marcasse um gol e dedicasse para ela. O atacante buscou as finalizações desde o início da partida, até que conseguiu o presente de aniversário da mãe. "Queria dedicar esse gol a minha mãe que está fazendo aniversário hoje. Ela é flamenguista doente e pediu que eu fizesse um gol e dedicasse a ela. Feliz aniversário, mãe. Esse é seu presente de aniversário" ofereceu.

Após a eliminação na Libertadores, a torcida flamenguista lotou o estádio para a partida com o Vovô. Leandro falou sobre o respeito pelos cariocas, mas disse que o Maracanã cheio não o assustou. O atacante ainda agradeceu a presença dos torcedores do Ceará que prestigiaram a partida e lembrou de outras ocasiões me que jogou no estádio. "Já tinha jogado aqui contra o Flamengo, pelo Botafogo e não tive a oportunidade de marcar. Hoje tive a oportunidade de marcar e ajudar o Ceará. Na situação que a gente vive, buscamos dar o máximo e sair com a vitória. Então hoje foi visto dentro de campo que a gente estava se doando, um ajudando o outro, um cobrando o outro. Respeitar o time do Flamengo, a torcida, mas respeitar jogando. Não podemos recuar. A gente respeita sim, mas dentro de campo procuramos dar o máximo para sair da vitoria", comemorou.

E como promessa é dívida, o atleta ainda mandou um recado para o técnico do Alvinegro. "Quero cobrar o professor Lisca que disse que se eu fizesse gol iria fazer duas listas no cabelo dele, pode cobrar" pede. O próximo desafio do Ceará será contra o Corinthians, na quarta-feira (5), na Arena Castelão, a partir das 20 horas. O Alvinegro tem 20 pontos e ocupa a 19ª posição na tabela.