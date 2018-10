CRB recebe Coritiba em noite de estreia de técnicos

CRB e Coritiba se enfrentam nesta sexta-feira (21), às 20h30, no Rei Pelé, em jogo válido pela 28ª rodada da Série B. A noite será marcada pela estreia dos dois novos técnicos, Roberto Fernandes, pelo Galo alagoano, e Argel Fucks, pelo Coxa.

O CRB luta contra o rebaixamento, e está na 18ª colocação, com 29 pontos, dois atrás do primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Juventude.

O Galo vem de três jogos sem vencer, com duas derrotas e um empate, e precisa desesperadamente de uma vitória se quiser se manter na Série B de 2019. Já o Coritiba vê o G4 ficar cada vez mais distantes, enquanto o Z-4 se aproxima. Na 11ª colocação, o Coxa tem 36 pontos, apenas seis a frente do primeiro clube dentro da zona da degola, o Paysandu, e está a sete pontos do G4.



CRB vai a campo sem muitas mudanças



Roberto Fernandes assumiu o CRB na última segunda feira, e ainda não teve tempo para fazer grandes alterações na formação do time. Segundo o novo comandante, é provável que ocorra apenas uma mudança no 11 inicial. Neto Baiano está suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo na última partida, e deve ser substituído por Rafael Costa no ataque.



Quanto à chegada do novo técnico, Williams Santana acredita que a mudança no comando renova as esperanças do elenco na luta contra o rebaixamento.



“Agora a gente que se adaptar o mais rápido possível ao trabalho do treinador. Não temos tempo a perder e temos que na sexta-feira dar uma resposta pra ele. É um treinador que tem o espírito vencedor e gosta de transmitir isso para o jogador”, disse o meia.



O CRB deve vir a campo com: João Carlos;Ratinho, Everton Sena, Anderson Conceição e Paulinho; Claudinei, Luiz Otávio e Renan Oliveira; Rafael Costa, Iago e Willians Santana.