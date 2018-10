Paraná recebe Vasco em duelo na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro

Vasco e Paraná se enfrentam nesta segunda-feira (1), às 20h, na Vila Capanema. O jogo é válido pela vigésima sétima rodada e as equipes possuem objetivo semelhante para o restante do campeonato: a fuga do rebaixamento.

A situação do clube paranaense é mais complicada. Sem vencer desde de julho pelo Brasileirão, o Paraná já se entregou ao rebaixamento e apenas um milagre salvaria a equipe. Já o Vasco conta com um novo ânimo para escapar do que seria o quarto rebaixamento em dez anos. ª

Paraná à beira da degola no Brasileiro

O clube paranista caminha a passos largos para a segunda divisão. A campanha precária está entre as piores da história da competição. Até hoje o pior desempenho de um time no Brasileiro pertence ao América de Natal, que em 2007 fez apenas 17 pontos em todo o campeonato.

O Paraná, que possui ainda 16 pontos, não marca há 3 rodadas e não vence há 13 jogos. O time também tem sérios problemas com desfalques. O técnico Claudinei Oliveira não poderá contar com os laterias Igor e Júnior e com os meias Maicosuel e Nadson, todos machucados. A zaga titular com René Santos e Rayan está toda fora por suspensão.

Vasco inicia recuperação na tabela​

A equipe de Alberto Valentim vem de três jogos de invencibilidade. Empate em clássico com o Flamengo, vitória no sufoco contra o Bahia e novamente um empate contra o embalado Santos no Pacaembu.

O momento é de mais tranquilidade, mas ainda é preciso remar muito para se livrar de vez da zona da degola. O jogo contra o Paraná é crucial para os objetivos do Cruz-Maltino. Veja o time que deve ir a campo:

Martín Silva, Rafael Galhardo, Luiz Gustavo, Leandro Castán e Ramon; Bruno Cosendey, William Maranhão, Giovanni Augusto e Yago Pikachu; Andrés Rios e Maxi López.