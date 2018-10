Richardson pede foco ao Ceará contra o Botafogo: "É vencer ou vencer"

Se preparando para enfrentar o Botafogo pela 29ª rodada do Brasileiro, o Ceará vem tendo um longo período de treinamentos, Richardson um dos principais jogadores do elenco alvinegro falou sobre o que espera para o jogo e sobre o adversário.

"O Botafogo tem uma grande equipe, com jogadores experientes. Temos que ter o máximo de atenção para vencermos novamente dentro de casa. É vencer ou vencer para continuar firme na briga pela permanência na Série A. Vamos procurar fazer uma ótima apresentação para vencermos".

O Ceará vive seu melhor momento no campeonato, venceu 4 dos últimos 6 jogos, Richardson também destacou que o grupo está confiante e que eles acreditam na permanência na série A para 2019.

"Estamos focados na conquista do principal objetivo, que é a permanência do Ceará na primeira divisão. Já provamos que é possível, principalmente com o bom segundo turno que estamos fazendo. Agora é manter o foco para continuar crescendo de produção nas próximas semanas".

Com 30 pontos e uma posição acima do Z-4, o Ceará espera o jogo de amanhã entre Botafogo e Vasco para saber se termina a rodada fora da zona de rebaixamento mesmo com um jogo a menos, caso Botafogo vença isso acontece.