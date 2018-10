Autor do gol da vitória do Ceará, Leandro Carvalho se emociona e agradece companheiros de time

O Ceará deu mais um enorme passo na sua fuga contra o pesadelo do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Jogando no Castelão com quase 40 mil pessoas, o vozão recebeu e bateu o Atlético Mineiro por 2 a 1, com tentos marcados por Juninho Quixadá e Leandro Carvalho; Cazares, de forma irregular, fez o de honra para os mineiros.

Autor do gol da vitória aos 17 da segunda etapa quando a partida estava 1 a 1 e pendente para qualquer um dos lados, Leandro Carvalho viveu noite de grande emoção. Refletida e percebida no momento que saiu para comemorar o êxito de seu chute cruzado que fez a bola morrer no cantinho das redes defendidas por Victor.

Em entrevista pós-jogo ao canal por assinatura Sportv, o meia se confessou abalado com uma grande oportunidade que havia desperdiçado no último minuto antes dos times descerem para o intervalo.

"Me emocionei. Passa um filme na cabeça. Eu tive a chance de fazer o gol ou tocar para o Arthur que estava livre e não fiz. Foi um lance rápido. É um momento onde o Ceará precisa totalmente dos nossos acertos e de vitórias para se distanciar da zona do rebaixamento. Desci cabisbaixo para os vestiários e voltei da mesma forma. Mas os meus companheiros me deram força para eu poder reagir e fui abençoado com o gol da vitória".

Sul-Americana

O discurso dos jogadores e comissão técnica do Ceará ainda são totalmente voltados em se livrar do rebaixamento. Mas, devido a campanha fantástica que faz desde o período após a Copa do Mundo, a vitória contra o Atlético Mineiro fez o vozão chegar na 13ª posição, lugar que o garante parcialmente no segundo mais importante torneio internacional das Américas.