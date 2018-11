CRB e Figueirense se enfrentam em jogo que vale vaga na Série B de 2018

O CRB recebe o Figueirense na tarde deste sábado (24), às 17h, em jogo válido pela última rodada da Série B de 2018. As duas equipes ainda correm risco de rebaixamento. Enquanto o clube alagoana está a apenas 2 pontos da zona de rebaixamento, em 14º com 45 pontos, o clube catarinense está uma posição a cima, com 46 pontos, três a frente do Z-4.

O Figueira precisa de um empate parar liquidar a fatura, apesar de correr apenas riscos matemáticos por conta dos critérios de desempate. Para o CRB, só a vitória serve, já que um empate faz a equipe torcer para que o Paysandu não vença o Atlético-GO por três gols de diferença.

Fonseca destaca clima de decisão

O técnico do CRB, Roberto Fonseca, pode contar com dois reforços para a partida deste sábado: o lateral Diogo Mateus e o volante Serginho voltam de suspensão e podem jogar. A alteração deve fazer Everton Sena voltar para a zaga, enquanto Tinga e Wellington Carvalho voltam para o banco de reservas. Na faixa central do campo Renan Oliveira e Felipe Menezes disputam a vaga de Fernandes, que deve voltar para o banco por questões táticas.



“Não tem mais bola perdida, obstáculo ou dificuldade. É uma verdadeira decisão. Nossa equipe lutou muito para chegar na última rodada dependendo apenas de si. Agora é a hora de fazer valer o nosso trabalho. O apoio que vem das arquibancadas será fundamental para que possamos concluir este objetivo. Junto com a nossa torcida vamos em busca da permanência”, disse Renan.



O CRB deve jogar com: João Carlos; Diogo Mateus, Everton Sena, Anderson Conceição e Paulinho; Claudinei, Serginho, Rafael Carioca e Renan Oliveira (Felipe Menezes); Iago e Willians Santana.

Figueira encerra Série B melancólica pensando em 2019

O Figueirense tem um desfalque importante para a partida: Rogério Micale foi expulso na última rodada quando perdeu para o Paysandu, e seu auxiliar Fabinho Santos, o substitui. Para ele, a intenção é terminar o campeonato com dignidade.



“Acreditamos muito em ir lá e encerrar a competição de uma forma digna, alcançando a permanência. Vamos ter tranquilidade para ver outras situações. A gente espera que o Figueirense venha para um ano de uma forma diferente, digo em todos os aspectos, imprensa, torcida, comissão, clube, para que a gente se fortaleça e, dentro de uma nova realidade, consiga os objetivos”, comentou.



Quem deve voltar à equipe é Jorge Henrique, que está recuperado de uma pubalgia, junto com o goleiro Denis, que esquentou o banco de reservas por quatro partidas.



O provável 11 inicial do Figueirense é: Denis; Matheus Sales, Eduardo, Trevisan e João Paulo; Zé Antônio, Betinho, Felipe Amorim, Jorge Henrique e Romarinho; Elton.