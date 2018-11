Hemerson Maria é anunciado como novo técnico do Figueirense

Após algumas horas depois da demissão de Rogério Micale, o Figueirense anunciou seu novo comandante: Hemerson Maria, de 46 anos. O treinador é natural de Florianópolis e treinava o Vila Nova. Está previsto que Hemerson deverá comandar a equipe nas três competições que o clube disputará ano que vem: Catarinense, Copa do Brasil e Série B.



Esta não será a primeira passagem de Hemerson pelo Furacão, já que treinou o Sub-20 da equipe durante 10 anos, antes de ser contratado como técnico do profissional do Avaí e conquistar o Campeonato Catarinense de 2012 sobre o próprio Figueirense. Também no estado de Santa Catarina, levou o Joinville à Série A de 2015, ao se sagrar campeão da Segundona em 2014.



Confira a nota oficial exibida no site do Figueirense:

Hemerson Maria é o novo técnico do Figueirense para a temporada 2019. O profissional é natural da cidade de Florianópolis e está atualmente com 46 anos.

Durante a sua carreira de treinador, Hemerson Maria passou por clubes como Guarani de Palhoça, Avaí, Joinville, Fortaleza, RB Brasil, CRAC, além de já ter trabalhado também nas categorias de base do Figueirense. O último clube que dirigiu foi o Vila Nova (GO).



Hemerson também treinou RB Brasil, Crac, Fortaleza e Vila Nova. Na atual temporada, disputou 58 jogos, com 21 vitórias, 25 empates e 12 derrotas.