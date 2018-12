Coritiba confirma empréstimo de Guilherme Parede ao Internacional

O empréstimo do atacante Guilherme Parede do Coritiba para o Internacional foi confirmado nesta sexta-feira (28). O clube paranaense receberá cerca de R$ 1,5 milhão por 25% dos direitos do atacante, além de ter direito a escolher um atleta do elenco colorado. A apresentação deve acontecer em janeiro próximo, e o contrato com o Coritiba segue até 2021. Parede também era desejado pelo Fluminense, mas acabou preferindo o clube gaúcho.



Mesmo com uma Série B longe do esperado pela torcida coxa-branca,o atacante foi um dos destaques no ano, marcando 12 gols em 47 jogos, se consolidando como artilheiro da equipe.



Parede foi revelado pelo Operário-PR, e chegou ao Coritiba para jogar no sub-17, conseguindo a profissionalização em 2015. Teve passagens por Ypiranga-RS e JMalucelli, ambas em 2017, e voltou ao Coxa em 2018.