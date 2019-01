Guarani elimina Figueirense e segue às semis da Copa São Paulo

Acabou o sonho do bicampeonato do Figueirense na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2019. O clube catarinense foi derrotado nesta noite de quinta-feira (17), por 2 a 1, pelo Guarani-SP. Renan e Matheusinho fizeram para o Bugre, enquanto Jean fez o único tento do Figueira.

O início do primeiro tempo entre as duas equipes foi bem tímido, com poucas chances claras de gol. O principal lance de perigo foi com Lucas Prado, do Guarani. Porém, no segundo tempo, a história do jogo foi bem diferente da primeira etapa. Logo nos minutos iniciais, Renan sofreu falta, o próprio cobrou e fez um belo gol. O Furacão sentiu a desvantagem no placar e, em seguida, levou o 2°, em pênalti cobrado por Matheusinho.

A vantagem do Bugre poderia ter sido ainda maior se não fosse as boas intervenções do goleiro Vinícius. Aos 37, surgiu uma esperança para o Figueirense. Após cobrança para a área, Jean escorou de costas para o gol vazio e diminuiu. O artilheiro João Diogo ainda teve duas boas chances claras, mas não mostrou a mesma eficiência das partidas anteriores.

Agora, o Guarani enfrentará o São Paulo, que eliminou o Cruzeiro nos pênaltis (6-5). O jogo será na próxima segunda-feira (21), em local e horário ainda a serem confirmados pela Federação Paulista de Futebol (FPF).