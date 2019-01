Goleiro Denis pega pênalti, Figueirense vence Tubarão e é único time 100% do Catarinense

O Figueirense segue 100% no Campeonato Catarinense. Jogando em casa, no Orlando Scarpelli, o time venceu o Tubarão por 2 a 0, neste domingo (20), pela 2ª rodada do estadual. Com gols de Alemão e Rubens, o time alvinegro se garante na primeira colocação com seis pontos.

Na primeira etapa, jogo equilibrado para os dois times, com chances para os dois times. O Figueira tentou abrir o placar diversas vezes, mas só conseguiu aos 45 com falta cobrada por Juninho que mandou para Alemão, que fez de cabeça sozinho.

No segundo tempo, o Tubarão tentou criar pressão para cima do Figueira. Não demorou muito, e aos 13 minutos, o goleiro Denis cometeu pênalti em Batista. Para se redimir, o arqueiro realizou uma bela defesa na cobrança de Fio e garantiu o placar em vantagem para o time.

Aos 26, o time anfitrião também teve um pênalti assinalado após Pereira ser segurado na área. Rubens cobrou, fez, e aumentou o placar para 2 a 0. No final de jogo, o Figueira apenas segurou o resultado com esquema de retranca, administrando e evitando pressão do rival.

O próximo desafio do Figueirense será contra o Brusque, fora de casa no Augusto Bauer, às 19h, na quarta-feira (23), pela terceira rodada. O time busca manter a boa sequência de aproveitamento. O Tubarão buscará sua primeira vitória no Estadual diante de seu torcedor contra o Hercílio Luz, na quinta-feira (24), às 19h.