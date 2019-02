Figueirense leva susto, mas consegue vencer Hercílio Luz nos minutos finais

O Figueirense recebeu o Hercílio Luz na tarde deste sábado, no Orlando Scarpelli, pela sétima rodada do Campeonato Catarinense de 2019. Após duas rodadas apenas com empates, o Furacão voltou a vencer, fazendo 3 a 1 neste sábado (9), e se mantendo na ponta da tabela. Mesmo com o breve jejum de vitórias, a equipe ainda não perdeu no campeonato, e continua invicto, ao lado da Chapecoense.



A equipe da casa impôs pressão desde os minutos iniciais da partida, criando uma boa chance com Matheus Destro aos 16 minutos do primeiro tempo, após boa troca de passes, fazendo o goleiro Tigre trabalhar. O forte calor fez efeito, e o Furacão diminuiu o ritmo da partida. Mesmo assim, Zé Antônio abriu o placar para a equipe alvinegra, após bom passe de Yuri.



A equipe do Hercílio Luz voltou para o segundo tempo disposta a igualar o placar e acabou sendo recompensado. Lima ajeitou para Romário, que apenas empurrou para o fundo da rede, quando o placar marcava 11 da segunda etapa. A partida se tornou mais difícil ainda para o Figueirense, que atacava muito mas não conseguia aumentar o placar. Apenas no final da segunda etapa, dando um pouco de emoção à partida, Júlio Rusch e Matheus Lucas marcaram, em seguida, aos 41 e 44 minutos da etapa final.



Com o resultado, o Figueirense se mantém como um dos dois invictos no Catarinense, junto da Chape. Os dois dividem o topo da tabela, com 17 pontos cada, mas o Furacão assume a liderança por conta do saldo de gols.



O Furacão agora muda o foco para a Copa do Brasil, onde enfrenta o Boavista, do Rio de Janeiro, fora de casa, na próxima quarta-feira (13), às 20h30. Pelo Catarinense, o Figueirense visita a Chapecoense no próximo sábado (16), às 17h, enquanto o Hercílio Luz recebe o Marcílio Dias, no domingo (17), também às 17h.