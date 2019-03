De volta à Seleção Brasileira, Felipe Anderson revela ansiedade: "Será como uma estreia"

A Seleção Brasileira terá um velho conhecido voltando a vestir a amarelinha nos amistosos contra Panamá (23) e República Tcheca (26). Felipe Anderson, campeão olímpico no Rio de Janeiro, e que atuou pela equipe principal pela última vez em junho de 2015, contra o México, é uma das novidades do técnico Tite nesta lista.

Atual jogador do West Ham, da Inglaterra, o meia concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira (19), em Porto, onde a seleção treina visando o amistoso contra o Panamá. Animado com o retorno, Felipe se disse mais maduro e definiu a nova oportunidade como 'uma estreia'.

"Será como uma estreia pelo fato de aquela vez não ter tido oportunidade maior. Mas com experiência maior. Sabendo do meu potencial, do que posso fazer. Cresci muito na Itália, cresci nesses primeiros meses da Inglaterra, tenho mais confiança no meu potencial. Aprendi muito, foram quase quatro anos, com foco sempre em poder voltar aqui e dar o meu melhor".

Antes de se apresentar juntos dos companheiros, o atleta de 25 anos foi decisivo na vitória do West Ham na Premier League. Em um jogo bastante movimentado, seu time triunfou por 4 a 3, com uma assistência do meia aos 46 do segundo tempo.

Após o resultado no último final de semana, Felipe Anderson afirmou que a boa performance dá confiança para voltar a representar seu país e convencer o treinador de que pode ter mais chances.

"É bom poder chegar depois de uma boa atuação, aumenta bastante a confiança. Será uma chance muito importante para mim. e vou fazer de tudo para aproveitá-la da melhor maneira possível".