Figueirense tropeça em casa para Joinville e perde liderança do Catarinense 

Fechando a 15ª rodada do Campeonato Catarinense, o Figueirense foi surpreendido pelo Joinville e acabou sendo derrotado, por 1 a 0, dentro de casa, no Orlando Scarpelli. Em um confronto marcado por muitos cartões vermelhos, Nathan Cachorrão marcou o único gol do jogo, garantindo a vitória para os visitantes.

O Tricolor abriu o contador logo de cara, aos dez minutos. A zaga dos donos da casa erraram a saída de bola, tocando errado para Nathan Cachorrão que de fora da área bateu por cima do goleiro Denis. Durante a comemoração, Nathan foi agredido por Alemão Teixeira, que foi prontamente expulso pelo árbitro.

A resposta do Figueira veio aos 29´, em um lance de bola parada. Ruan Renato cobrou bem, por cima da barreira e obrigou o goleiro Jefferson a fazer boa defesa.

Aos 34', mais cartões foram distribuídos e novos jogadores foram mais cedo para o vestiário. O atacante Hugo Almeida, do JEC, e o volante Pereira, do Alvinegro, começaram uma confusão no gramado. Os dois foram expulsos direto.

A etapa final foi sem muitas emoções, com os dois times criando muito pouco e parando na marcação adversária. O lance mais relevante foi o vermelho de Caíque, que recebeu o segundo amarelo por falta em Betinho.

A derrota fez os mandantes caírem para a segunda colocação, atrás do Avaí pelo número de vitórias. No entanto, o Figueira garante antecipadamente a classificação à semifinal. O JEC chega aos 20 pontos e cola no G-4.

No próximo domingo, o Figueirense volta a campo, dessa vez fora de casa, para enfrentar o do Hercílio Luz. O JEC joga sábado, na sua Arena, contra o Marcílio Dias.