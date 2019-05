Ainda sem vencerem, Figueirense e Brasil-RS se enfrentam pela Série B

O Figueirense recebe o Brasil de Pelotas, na noite desta terça-feira (14), às 21h30, no Orlando Scarpelli, em jogo válido pela quarta rodada da Série B de 2019. As duas equipes começaram mal o campeonato nacional, e ainda buscam a primeira vitória. O Furacão aparece na 13ª colocação, com três pontos em três jogos, sendo três empates. Já o Xavante amarga a última posição, com três derrotas.

Figueira tem momento político complicado

O Diretor de Futebol, Fernandes, pediu demissão na última sexta-feira, e deixou o clima turbulento no clube. Segundo o diretor, divergências de ideias na gestão do clube causaram o mal-estar. Apesar do problema, o técnico Hemerson Maria nega que o ambiente esteja ruim.



“Eu tenho essa cara feia mesmo, na minha família escapa a minha mulher e minha filha. Eu tenho semblante sério, mas estou muito motivado. O trabalho do Figueirense talvez seja um dos mais difíceis da minha carreira, devo tudo ao Figueirense, me deu chance aos oito anos de idade”, disse.



Em relação à equipe, a preparação ficou prejudicada, já que o Figueira jogou no sábado (11), contra o Sport, na Ilha do Retiro, e joga novamente apenas três dias depois. O último treino realizado por Hemerson foi na tarde desta segunda-feira (13), mas sem a presença da imprensa. O treinador tem todo o elenco à sua disposição.



O Figueirense deve jogar com: Denis; Pereira, Alemão, Ruan Renato e Brunetti; Zé Antônio, Matheuzinho (Betinho), Fellipe Mateus e Tony; João Diogo e Rafael Marques.

Xavante conta com estreia de artilheiro para tentar sair da zona de rebaixamento

O experiente atacante de 32 anos, Rafael Grampola, deve fazer sua primeira partida como titular no Brasil-RS. Ele atuou por cerca de 30 minutos na derrota contra o CRB, e busca seu lugar no time titular para tentar ajudar a equipe. Ao ser apresentado, ainda antes da última rodada, Grampola falou sobre a responsabilidade.



"Sei que a responsabilidade é muito grande, vou me preparar pra isso. Procuro me doar, me entregar o máximo. Espero suprir essa necessidade junto com meus companheiros", disse.



Dessa forma, o Brasil de Pelotas deve jogar com: Carlos Eduardo, Ricardo Luiz, Bruno Aguiar, Camilo, Leite, Sousa, Murilo Rangel, Jatobá, Grampola, Branquinho e Fabrício Santos