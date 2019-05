Tencati ressalta falta de controle do Vitória após derrota de virada: "Equipe se perdeu"

Em jogo válido pela quarta rodada da Série B, o Vitória perdeu de virada para o São Bento em casa pelo placar de 3 a 1. Depois do jogo o técnico Cláudio Tencati falou aos repórteres sobre a atuação do time baiano e do porque da oscilação da equipe entre o primeiro e segundo tempo.

"Olha se explica por alguns motivos, entre estes, decisões precipitadas e pelo desgaste do decorrer do jogo. No primeiro tempo fomos bem, o primeiro tempo que jogamos hoje não fizemos nem contra o Vila Nova. Depois do gol a equipe se perdeu. O time sentou, parou de jogar, a partida saiu do controle e perdemos pelo placar que perdemos", explicou o treinador.

Antes do gol marcado pelo Vitória, Nixon perdeu um pênalti. Tencati foi questionado sobre quem seria o batedor oficial do time e foi claro. "Treinam Nixon e Neto Baiano, e o batedor oficial é o Neto, eles sabem quem é o primeiro e o segundo batedor, isso é treinado e organizado. O Neto chegou para mim e disse que o Nixon pediu para bater que estava confiante. Eu não poderia fazer nada, não vou entrar em campo e tomar a bola dele".

Com três pontos em quatro rodadas, o Vitória ocupa apenas o 16º lugar. Na quinta rodada da Série B, o Rubro-Negro entra em campo no domingo (26), contra o Atlético-GO, em Goiânia, às 16h.