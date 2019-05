Ceará e Grêmio se enfrentam em Fortaleza e ambos precisam urgentemente da vitória

Ceará e Grêmio têm objetivos em comum no atual momento do Campeonato Brasileiro. Sem encontrar o caminho das vitórias, os dois times precisam pontuar na competição. Assim, o encontro entre Alvinegros e Tricolores, que acontece neste domingo (19), às 19h, na Arena Castelão, torna-se muito importante para ambos.

A equipe mandante acumula três derrotas consecutivas. Com apenas uma vitória, o Ceará, atualmente, ocupa a décima quinta colocação e soma três pontos. Nesta noite, o Vozão precisa da vitória para não correr riscos de terminar a rodada na zona do rebaixamento.

Enquanto o adversário busca retomar o caminho dos bons resultados, o Grêmio ainda quer a primeira vitória na competição. Após ser derrotado para Santos e Fluminense e ficar no empate contra Avaí e Corinthians, o time gaúcho é apenas o décimo oitavo na classificação com apenas dois pontos.

A última partida entre Ceará e Grêmio aconteceu no dia 23 de setembro de 2018 em Porto Alegre. Na ocasião, o Tricolor bateu o Vozão por 3 a 2. Geromel, Thonny Anderson e Luan marcaram para o time gaúcho, enquanto Luiz Otávio e Arthur Cabral fizeram os gols do Alvinegro.

Respeito ao adversário e foco na vitória

O Ceará precisa voltar a pontuar no Campeonato Brasileiro para se afastar da zona do rebaixamento. Após três derrotas seguidas, o técnico Enderson Moreira chamou a responsabilidade e afirmou que a equipe terá outra postura diante do Grêmio.

Sob comando do treinador, o elenco do Vozão concluiu a preparação para o jogo desta noite com um treinamento na manhã deste sábado (17). Enderson deve ir a campo com Diogo Silva; Samuel Xavier, Tiago Alves, Luiz Otávio e João Lucas; Fabinho, Pedro Ken, Fernando Sobral e Thiago Galhardo; Leandro Carvalho e Bergson. O técnico Alvinegro comentou sobre a dificuldade que o Ceará terá contra o Grêmio.

"Nós temos pela frente uma das grandes equipes deste país, um treinador que já está há muito tempo no cargo e sabe muito bem as peças que tem. Diferentemente do que eu tenho, pois a gente está conhecendo os atletas agora. É um dos adversários mais complicados que a gente tem pela frente."

Desfalcado, mas motivado

Paulo Miranda, Kannemann, Bruno Cortez, Maicon, Montoya, Luan, Jean Pyerre e Diego Tardelli sequer viajaram com a delegação para Fortaleza. Assim, Renato Gaúcho teve problemas para definir a equipe. O elenco realizou o último treinamento já no local da partida. Uma parte da atividade, que aconteceu no CT do Fortaleza, foi fechada.

Diante dos desfalques, o Tricolor deve ir a campo com Paulo Victor; Leonardo, Geromel, Michel e Juninho Capixaba; Matheus Henrique, Rômulo e Alisson; Thaciano, Everton e André. O técnico Renato Gaúcho falou sobre a dificuldade da equipe no Campeonato Brasileiro, mas demonstrou confiança no time.

"O Campeonato Brasileiro é muito difícil. Você precisa sempre somar pontos ou ponto fora de casa e fazer seu dever de casa. Não estou nem um pouco preocupado - com o desempenho inicial -. Eu sei que, daqui a pouco, o Grêmio vai para o seu lugar.".