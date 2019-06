Samuel Xavier reconhece superioridade do Santos, mas lamenta: "Faltou sorte"

Mesmo com o show nas arquibancadas com a comemoração pelos 105 anos do clube, o Ceará foi derrotado em casa pelo Santos, por 1 a 0. Com isso, o Vovô segue na zona intermediária da tabela. Depois do revés, o lateral-direito Samuel Xavier comentou sobre o panorama do jogo e lembrou do chute no travessão por Thiago Galhardo.

"Um resultado justo pelo que eles fizeram, o gol. Acho que a gente merecia aquele gol do Galhardo. Estádio cheio, aniversário do clube, a gente se entregou. Tivemos boa chance de fazer o gol. Faltou a sorte de a bola (do Galhardo) entrar."

Samuel também ressaltou a importância do psicológico do elenco após uma derrota.

"Não é por essa derrota que a gente vai se abater. No momento da derrota, não podemos achar que está tudo ruim. É esquecer, ficamos tristes porque queríamos dar a vitória ao torcedor. Temos um clássico nordestino no próximo fim de semana, vamos em busca da vitória."

Na oitava e próxima rodada, o Ceará será visitado pleo Bahia no sábado (8), às 19h30. Sabendo disso, Samuel Xavier exalta a necessidade de vencer em casa antes de sair ao Rio de Janeiro para medir forças com o Vasco.

"A gente tem de ir em busca dessa vitória, ainda mais com o resultado negativo de hoje. Tem de descansar. Eu quero estar 100% para ajudar a minha equipe. Vou descansar, me alimentar bem para me recuperar rápido e na próxima rodada estar em campo."

Ceará tem nove pontos e ocupa a 11ª posição do Campeonato Brasileiro Série A.