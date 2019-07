Com novidades no elenco, Ceará busca repetir segundo semestre de 2018

Com 32 dias entre o último jogo contra o Vasco, pela nona rodada da Série A, e o próximo também pelo Brasileirão diante do Fluminense, pela 10ª, muitas coisas mudaram no Ceará. Entre as novidades estão novos reforços, atletas liberados do Departamento Médico e saídas de jogadores importantes no primeiro semestre.

O primeiro semestre do Ceará talvez não tenha sido um dos melhores. Com a perda do Estadual para maior rival, troca de treinador e título do Fortaleza na Copa do Nordeste são alguns dos motivos das péssimas lembranças do torcedor.

Para o segundo semestre, o torcedor se apega ao bom segundo semestre de 2018, quando depois da parada para Copa do Mundo o Alvinegro fez umas das melhores campanhas do pós-Copa: 26 jogos, com 10 vitórias, nove empates e sete derrotas. A parada desta vez foi para Copa América e os cearenses esperam que o time repita o desempenho do ano passado.

Velhos conhecidos

As opções para Enderson Moreira, hoje, são melhores do que as que Lisca tinha naquela época e no primeiro semestre de 2019. A maior novidade para o resto da temporada alvinegra será o retorno de Juninho Quixadá, que não joga deste dezembro de 2018. O meia-atacante foi o principal atleta do Ceará na retomada do Vozão à Série A. Com problemas físicos, só agora poderá fazer sua estreia em 2019. Além dele, também serão opções para Enderson os meias Wescley, Pedro Ken e Felipe Silva — todos se recuperam de lesões no período que acontecia a Copa América.

Saídas e chegadas

A parada para a Copa América não foi só flores para o Alvinegro, também teve baixa importante no setor de ataque. Ricardo Bueno, que havia marcado três gols em seis partidas disputas no Brasileirão, deixou o clube e foi para o CSA.

Em relação a reforços, o time foi atrás de peças para o setor mais carente do clube. Com a saída de Roger para a Ponte Preta ainda antes da parada, o Ceará já procurava reforços e precisava de centroavante. Por empréstimo junto ao Santos, trouxe Felippe Cardoso, jogador de 20 anos pouco jogou nesta temporada por problemas no púbis, mas, de acordo com Departamento Médico, está 100% recuperado.

O Ceará retorna aos gramados numa partida oficial pelo Brasileirão na próxima segunda-feira (15), contra o Fluminense no Maracanã, às 20h. O time cearense ocupa a 13ª posição, com 10 pontos ganhos, já o Tricolor Carioca está em 16ª lugar, com oito pontos somados.