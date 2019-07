Ceará vence Palmeiras no Castelão e acaba com invencibilidade de 33 jogos no Campeonato Brasileiro

Jogando pela 11ª rodada do Brasileirão, o Ceará venceu o Palmeiras por 2 a 0 no Castelão e quebrou a invencibilidade de 33 jogos do time paulista na competição. Os gols do Vozão foram marcados por Mateus Gonçalves e Leandro Carvalho.

O primeiro tempo

Os primeiros dez minutos foram de total domínio do Palmeiras. Logo aos dois minutos, depois de cobrança de falta Zé Rafael cabeceou e exigiu bela defesa de Diogo Silva. O Palmeiras começou o jogo pressionando o Ceará e assustando a defesa do time alvinegro. Aos 4 minutos Luan bateu falta que desviou na barreira e a bola parou nas mãos do goleiro do Vozão.

O Ceará tentava sair no contra-ataque, mas a bom sistema defensivo palmeirense não dava chance nos minutos iniciais, marcava dentro do campo de defesa do time da casa. Depois dos 10 minutos de jogo, o Ceará saiu mais ao ataque. Aos 14 minutos a bola sobrou para Felippe Cardoso que de frente para Weverton dominou mal e perdeu grande chance.

Aos 21 minutos em boa jogada de Gustavo Scarpa que cruza rasteira na pequena área para Deyverson que disputou com o zagueiro e por pouco não marca, no rebote a defesa afastou o perigo. O Ceará começou a incomodar mais o sistema defensivo do Palmeiras, pelos lados com João Lucas, Samuel Xavier e Matheus Gonçalves, mas errava no último passe e não criava nenhuma chance real de gol.

Aos 31 minutos em boa jogada de Mateus Gonçalves, ele tocou para João Lucas que finalizou, a bola bateu em Luan e sobrou para Mateus finalizar pro fundo gol. O time do Palmeiras ainda reclamou de falta na origem da jogada, mas após consulta no VAR o árbitro confirmou o gol. Ceará 1 a 0.

Após o gol sofrido o Palmeiras encontrou dificuldades para criar, com muitos erros de passe o time não criou mais nenhuma chance de gol. Aos 50 minutos em cobrança de falta de Ricardinho, Weverton fez uma boa defesa. O primeiro tempo acabou 1 a 0 para o Vozão.

O segundo tempo

O segundo tempo começou com o Ceará melhor, como havia terminado a primeira etapa, o Palmeiras parecia não ter assimilado a fala de Felipão no vestiário, tanto que aos nove minutos o treinador fez uma alteração, colocando Raphael Veiga no lugar de Zé Rafael. Apesar de não está bem o Palmeiras ainda era mais perigoso, também aos nove minutos Diogo Barbosa recebeu bom lançamento e cruzou para Deyverson que finalizou mal.

O Ceará recuou suas linhas e o Palmeiras passou a ter mais posse de bola. Aos 15 minutos em cobrança de lateral de Marcos Rocha, Deyverson cabeceou e a bola passou tirando tinta do travessão. Apesar de maior posse de bola o Palmeiras só levava perigo ao gol do Ceará em bolas paradas.

O Verdão não conseguia quebrar as linhas da defesa alvinegra. Aos 21 minutos depois de péssima cobrança de escanteio a bola sobrou para Diogo Barbosa que finalizou, fazendo o goleiro defender em dois tempos.

Aos 23 minutos, Marcos Rocha cruzou na área e a bola bateu na mão de Luis Otávio, o árbitro assinalou o pênalti, chamado pelo VAR, depois de ir na cabine, ele voltou atrás marcou apenas reposição para o Ceará.

Com 26 minutos Diogo Silva da chutão para frente, Felipe Melo da casquinha na bola que sobrou limpa para Leandro Carvalho só tocar por cima de Weverton, deixando o placar em 2 a 0. Lindo gol do Vozão.

Depois do segundo gol do Ceará o Palmeiras passou a pressionar mais ainda, desorganizado o time foi pro abafa. Aos 38 minutos em mais uma cobrança de lateral de Marcos Rocha, a bola ficou pererecando dentro da área e sobrou para Raphael Veiga que finalizou fraco nas mãos do goleiro alvinegro.

Aos 45 minutos Felipe Melo chutou com perigo de fora da área, a bola passa por cima do travessão. Depois disso nenhuma das equipes não criaram mais nada. O árbitro apitou o final da partida com o placar de 2 a 0 pro Ceará.