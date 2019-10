Vitória e Londrina realizam confronto direto contra rebaixamento na Série B

Vitória e Londrina se enfrentam nesta sexta-feira (18), às 21h30, no Barradão, em jogo válido pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. As duas equipes lutam contra o rebaixamento e querem se afastar Z-4.

A equipe mandante ocupa 15ª colocação e soma 33 pontos. O Tubarão, por sua vez, vem logo abaixo com 32 e corre riscos de terminar a jornada na zona do rebaixamento. Na última rodada, o Vitória e Londrina empataram com Criciúma e Figueirense, respectivamente.

Fator casa primordial

Voltar ao Barradão foi importante para a reação do Vitória na Série B. A equipe está invicta há três partidas e deixou o Z-4 na reta final da competição. Para o jogo desta noite, o técnico Geninho tem dois desfalques importantes no setor de meio-campo: Baraka e Lucas Cândido. Ambos estão entregues ao departamento médico do clube.

Em contrapartida, o volante Rodrigo Andrade, recuperado de um trauma no pé, está à disposição do treinador. Assim, o Vitória deve ir a campo a seguinte formação: Martín Rodriguez; Van, Ramon, Everton Sena e Thiago Carleto; Leonardo, Romisson e Felipe Gedoz; Felipe García, Wesley e Caicedo (Anselmo Ramon).

Tubarão em perigo

O Londrina não vence há três partidas, mas a crise chegou ao seu estopim com as polêmicas declarações do dirigente Sérgio Malucelli, que denominou o elenco de 'porcaria', assumindo a responsabilidade pela má fase do clube. Para completar, caso não supere o Vitória, o time paranaense pode entrar no Z-4.

Mazola Júnior tem o reforço do capitão Germano, que volta após cumprir suspensão. Lesionado, o lateral Breno é desfalque certo. Com isso, o Tubarão vai com a seguinte equipe: César; Alemão, Lucas Costa, Dirceu e Raí Ramos; Germano, Charles e André Moritz; Paulinho Moccelin, Matheusinho e Júnior Pirambu.