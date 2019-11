Após empate eletrizante, Geninho diz que Vitória ‘sentiu muito’

Um conflito cheio de emoções aconteceu na noite dessa terça (12) entre Vitória e CRB, pela 35ª rodada da Série B. Com direito a expulsões e gols e uma partida agitada até o fim, o placar final terminou em 2 a 2, no Barradão. Com o resultado, o Leão soma 42 pontos, na 13ª colocação na tabela, já o clube regatiano se encontra na sétima colocação com 51 pontos.

Após a partida, Geninho falou sobre atuação do time e o comportamento dos jogadores que se encontram com salários atrasados dentro do clube.

"Relação ao comportamento, acho que não podemos colocar nenhum reparo em relação à entrega, luta, dedicação, querer chegar. Tomaram uma atitude, acho que foi uma coisa muito pequena, porque foi resolvido muito rápido. Mas isso não influenciou em nada no campo. O que influenciou, acho, não sei se pode ter relação, eles ficaram, de repente, preocupados que essa atitude pudesse ser mal interpretada, trazer uma desconfiança de como eles entrariam em campo, se entregariam o jogo. Isso mexeu muito com o emocional do time. Primeiro tempo foi nítido, erramos passe com cinco metros, bola queimava."

"No jogo todo, tivemos quase 70% de posse de bola, 22 chances, contra cinco do adversário. Números foram muito altos. Mas, no primeiro tempo, foi muito atabalhoado. Não fizemos organizado e propiciamos ao adversário, que tinha retrospecto bom fora de casa, saída forte de contra, tínhamos alertado. Dentro do espaço entre jogos, tentamos acertar isso. Deixamos o adversário jogar, fazer gol, sair na frente. Segundo tempo melhorou, tentamos acalmar um pouco no vestiário, colocar que não podíamos perder para nós mesmo, mas para ao adversário. Mesmo não fazendo grande partida. Hoje inferior às duas últimas. Acho que fizemos um segundo tempo melhor, que nos propiciou buscar pelo menos um empate. Um ponto a mais, que se não é o que queríamos, número que estamos buscando ainda, pelo menos demos um passo em direção a esse número. Faltam três rodadas, um em casa e dois fora. Fora tem sido performance boa. Então acho que poderemos, de repente, atingir o objetivo, sim."

Com o final da competição batendo na porta, o técnico pontuou sobre a pressão da equipe diante da partida e afirmou que os atletas 'sentiram' a importância do jogo.

"Jogo hoje foi atípico, grupo sentiu muito o jogo. Queria dar resposta, talvez quisesse dar classificação antecipada ao torcedor. Se falou muito que esse resultado daria classificação, muito oba-oba, isso pode ter mexido com emocional do grupo e não fizemos grande jogo, com muita entrega, luta, todo mundo querendo, mas com muitos erros"

Geninho também falou sobre a atitude de Van, que foi expulso nos acréscimos do duelo contra o CRB.

"Acho que a atitude do Van, ele pensou na equipe e não nele. E os aplausos foram o reconhecimento disso. Poderia participar sem fazer falta, nos perderíamos o jogo, muito dificilmente contaria com uma defesa. Mas a chance de o atacante fazer o gol era grande. Atitude foi louvável. Claro que foi entrada violenta, desleal, mas foi necessária para matar o jogo. Ele só podia fazer aquilo. Ele foi reconhecido. Esse sacrifício.Digo sempre que o torcedor é muito emocional. Às vezes critica, mas sabe reconhecer algumas coisas. Mesmo sendo jogada fora do normal, eles reconheceram no Van o coração que ele colocou, sacrifício pessoal, porque ele sabia que seria expulso. Mas ele pensou no grupo e não pensou nele. Neste quesito, temos que elogiar o Van."

Pela 36ª rodada, o Vitória enfrenta o América-MG na próxima sexta (15), no Independência, as 17h (de Brasília).