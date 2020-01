Atacante de 34 anos, Rafael Sobis assina com Ceará até dezembro de 2020

Atacante experiente de 34 anos, Rafael Sobis foi anunciado neste domingo (5) como novo jogador do Ceará. Ele estava sem clube desde o fim do contrato com o Internacional, time em que jogou em 2019. Vínculo com o Vozão vai até dezembro de 2020.

Com passagens de sucesso por Fluminense, Cruzeiro, Real Betis/ESP e Tigres/MEX o multicampeão agora busca ajudar o Ceará na solidificação do clube na Série A.

Rafael Sobis é bicampeão da Libertadores com o Internacional, conquistando a taça em 2006 e 2010. Ele também tem em seu currículo um Brasileirão com o Fluminense, em 2012, além de duas Copas do Brasil com o Cruzeiro, em 2017 e 2018. Com o Tigres/MEX, foi campeão mexicano em 2015.

Em2019, Sóbis marcou 6 gols em 46 jogos, além de somar 14 assistências. Na Libertadores, onde o Inter foi eliminado nas quartas, atuou em nove partidas e participou de seis gols colorados: três gols e três assistências. Em 20 jogos do Brasileiro, o atacante marcou duas vezes e deu três assistências.