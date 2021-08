Willian Farias exalta liderança do Coritiba e pede tranquilidade para buscar retorno à elite

Volante titular e um dos destaques do Coritiba na temporada, Willian Farias pediu intensidade máxima do grupo para o segundo semestre visando o acesso para a Série A este ano. De acordo com o jogador, o elenco tem tudo para alcançar esta importante meta.

“A meta de todos é o acesso para a primeira divisão. Não tem outro pensamento, mas temos que manter a intensidade e os pés no chão para chegarmos a esse objetivo. Vamos dar a vida por isso", falou.

Segundo Farias, a meta do Coxa é brigar para fazer um ótimo campeonato.

"Temos que pensar jogo a jogo durante a competição para conquistarmos nossos objetivos nela. Cada partida será final para todos", disse.