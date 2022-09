Próximos da zona de rebaixamento, Ceará e São Paulo se enfrentam pelo Brasileirão

Neste domingo (18), às 16h, Ceará e São Paulo se enfrentam no Castelão pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com apenas três pontos acima da zona de rebaixamento, as duas equipes precisam urgentemente de uma vitória.

Revanche em jogo

Depois de uma sequência ruim, o Ceará voltou a vencer na última rodada, quando bateu o Santos por 2 a 1. Agora, a equipe quer emendar mais uma vitória para se afastar ainda mais da zona de rebaixamento. A diferença atual é de apenas três pontos.

E o adversário está engasgado na equipe e nos torcedores do Vozão. O São Paulo eliminou o Ceará nos pênaltis nas quartas de finais da Copa Sul-Americana, acabando com o sonho do título internacional da equipe. É hora da revanche.

Para o jogo, o treinador Lucho Gonzalez reencontra Rogério Ceni, que quando jogadores, se enfrentaram quatro vezes. O então goleiro do São Paulo levou a melhor, com três vitória contra uma vitória de Lucho.

O Ceará deve entrar em campo com: ​João Ricardo; Nino Paraíba, Messias, Luiz Otávio (Gabriel Lacerda) e Bruno Pacheco; Richard, Richardson e Vina (Guilherme Castilho); Lima, Mendoza e Jô.

Foco no Brasileirão

Muito focado nas Copas, o São Paulo por vezes poupou seus principais jogadores no Brasileirão. Por um lado, a escolha se mostrou acertada, já que a equipe chegou até as semifinais da Copa do Brasil e está classificado para a final da Copa Sul-Americana.

Por outro lado, no entanto, o desempenho no Brasileirão deixou a desejar. Há quatro jogos sem vencer, o Tricolor se aproxima cada vez mais da zona de rebaixamento e começa a ligar o sinal de alerta. Uma derrota nesse domingo pode colocar a equipe a uma rodada de entrar na zona.

Sem copas até a final da Sula no dia 1º de outubro, a meta é conseguir bons resultados nesse meio tempo para chegar tranquilo para a decisão em Córdoba contra o Independiente Del Valle. Time titular em ação nos próximos jogos para conseguir as vitórias, a começar nesse domingo contra o Ceará.

O São Paulo deve jogar com: ​Felipe Alves, Rafinha, Ferraresi, Luizão (Diego Costa) e Reinaldo (Welington); Pablo Maia, Galoppo, Talles Costa e Alisson; Bustos e Calleri (Luciano).