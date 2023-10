Botafogo recebe Cuiabá para fica mais perto do título do Brasileirão

Botafogo e Cuiabá se confrontam no próximo domingo (29) as 21h no estádio Nilton Santos pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Botafogo, líder desde a 3ª partida da competição, busca vencer e ampliar a vantagem sobre o vice líder Palmeiras. Já o Cuiabá, almeja zerar as chances de rebaixamento e garantir a vaga na Copa Sul-Americana 2024.

Como chega o Botafogo

O Botafogo teve semana livre para treinar, isso porque, com os problemas na iluminação do estádio Nilton Santos contra o Athletico Paranaense, que se iniciou no sábado (21) e terminou no domingo (22), a CBF resolveu adiar o confronto contra o Fortaleza marcado originalmente para o dia 24 (terça-feira) para 23/11, já que o clube nordestino precisava viajar para enfrentar a LDU pela Copa Sul-Americana, onde saiu derrotado nos pênaltis.

Para o duelo contra o Cuiabá, o alvinegro carioca possui apenas um desfalque, Victor Sá está suspenso, e Luís Henrique deverá assumir seu lugar. Como reforço, Lucas Fernandes, recuperado de lesão, deve aparecer no banco de reservas

Como chega o Cuiabá

Na última rodada, o Cuiabá foi derrotado pelo Corinthians em plena Arena Pantanal, fora esse jogo, o último duelo que o Dourado havia perdido dentro de casa foi contra o Palmeiras no dia 19/08, o que mostra a força da equipe em seus domínios e o grande resultado do alvinegro paulista.

O Dourado possuirá força máxima contra o Botafogo, Jhonatan Cafú volta ao time após desfalcar a equipe contra o Corinthians por questões contratuais. Com isso, ninguém possui vaga garantia na equipe, e cabe a António Oliveira a missão de resolver esse quebra-cabeça.

Ficha técnica

Botafogo x Cuiabá

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 29 de outubro de 2023, domingo

Horário: 20h (de Brasília)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa-SP)

Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (Fifa-BA) e Leone Carvalho Rocha (SP)

VAR: Daniel Nobre Bins (Fifa -RS)

Prováveis escalações

Botafogo - Técnico: Lucio Flávio

Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Victor Cuesta e Marçal; Marlon Freitas, Tchê Tchê e Eduardo; Júnior Santos, Luís Henrique e Tiquinho Soares.

Cuiabá - Técnico: António Oliveira

Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Rikelme; Raniele, Lucas Mineiro e Fernando Sobral; Clayson, Pitta (Wellington Silva) e Deyverson.