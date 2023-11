Internacional recebe o Fluminense para se afastar de vez do Z-4 no Brasileirão

Em duelo válido pela abertura da 33ª rodada do Brasileirão Série A nesta quarta-feira (8), o Internacional recebe o Fluminense para manter o embalo e ainda sonhar com a possibilidade a próxima Libertadores e principalmente evitar riscos de rebaixamento nesta reta final.

Os comandados de Eduardo Coudet conseguiram uma vitória importante sobre o Cruzeiro por 2 a 1 e chegaram a 42 pontos na tabela de classificação, retomando o caminho das vitórias após tropeços diante do Coritiba (derrota) e do lanterna América-MG (empate).

No entanto, o Internacional que tenta mirar na parte de cima da tabela ainda precisar lidar com a incômoda situação do rebaixamento, pois diversas equipes na parte de baixo da tabela somaram pontos, deixando o Colorado apenas cinco pontos acima do Z-4.

Por outro lado, o Fluminense entrará em campo pela primeira vez com o título inédito da Conmebol Libertadores, conquistado no último final de semana após vitória por 2 a 1 contra o Boca Juniors, em pleno Maracanã.

Internacional com problemas na lateral-esquerda

Eduardo Coudet ainda possui dúvida na escalação titular para a lateral-esquerda pois Renê não estará disponível neste confronto. Dalbert e Thauan Laura (campeão do Pan pela Seleção Brasileira) podem ganhar uma chance, mas o técnico também pode optar por escalar o zagueiro Nico Hernández de forma improvisada na lateral.

De resto, o técnico deve manter os mesmos titulares com Aránguiz confirmado e a presença certa de Enner Valencia em seu primeiro reencontro com o Fluminense após a frustrante semifinal da Libertadores, quando o artilheiro perdeu gols decisivos e possibilitou a virada do tricolor carioca.

Provável escalação: Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Nico Hernández (Dalbert ou Thauan Lara); Johnny, Mauricio, Aránguiz e Wanderson; Alan Patrick e Valencia

Fluminense segue em festa pela Libertadores

Por outro lado, o Fluminense entrará ainda em ritmo de "ressaca" pelo título conquistado. Mesmo com a presença de Fernando Diniz, a escalação titular contará com uma presença considerável de reservas buscando poupar os principais jogadores para o clássico Fla-Flu no Maracanã.

O objetivo principal da comissão técnica consistirá em descansar os jogadores que ficaram mais desgastados na conquista continental para proporcionar oportunidades à outros jogadores do elenco.

Porém, nomes importantes como o goleiro Fábio, o zagueiro Nino e o atacante Germán Cano devem iniciar contra o Colorado. Dentre os reservas, devemos ter a presença dos meias Daniel e Leo Fernandez entre os titulares, além do atacante Yony González.

Provável escalação: Fábio; Guga, David Braz, Nino e Diogo Barbosa; Thiago Santos, Daniel, Leo Fernández e Giovanni (Isaac); Yony González e Germán Cano

Arbitragem

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistente 1: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA)

Assistente 2: Luis Carlos de Franca Costa (RN)

VAR: Diego Pombo Lopez (SC)