Em jogo emocionante, Botafogo perde de virada pro Grêmio e embola briga pelo título

Pela 33º rodada do Campeonato Brasileiro,, o Botafogo recebeu o Grêmio nesta quinta-feira (09), em São Januário, a partida ficou marcado por uma grande virada da equipe gaúcha para cima da equipe carioca, com três gols do centroavante Luis Suárez.

Primeiro tempo muito movimentado

A partida teve um grande inicio e mostrou porque esses dois times estão na briga pela liderança do Campeonato. Os donos da casa saíram na frente, com um belo gol de Diego Costa, o centroavante do Alvinegro Carioca abriu o placar com um cruzamento de Vitor Hugo, mas minutos depois o time gaúcho empatou o jogo com gol de Everton Galdino, após belo passe de Carballo.

A virada do Fogão veio após Diego Costa chutar, o goleiro Gabriel Grando fazer ótima defesa, mas a bola sobrou livre para o Junior Santos fazer o segundo dos cariocas.

Ainda no primeiro tempo tivemos reclamações de pênalti por parte da equipe gaúcha, o atacante Besozzi driblou o Di Placido dentro da aérea e reclamou de uma possivel mão do lateral alvinegro, mas o arbitro mandou o jogo seguir.

Segundo tempo enérgico

No segundo tempo, o Glorioso começou superior ao Imortal, marcando o terceiro gol com bela tabelinha entre Marlon Freitas e Di Placido, mas ao contrário do que se esperava, o Grêmio não sentiu o gol, e aí foi o momento dele aparecer, o centroavante, Luis Suares chamou a responsabilidade e marcou três gols dando a vitória para o imortal.

O primeiro gol do camisa 9 saiu aos 4 minutos, após a bola desviar no zagueiro Adryelson e morrer no fundo das redes, o segundo saiu depois de um belo passe dado por Ferreirinha para o atacante uruguaio empatar a partida, já o gol da virada saiu após uma bela tabela do craque tricolor com o Villasanti e uma batida cruzada no canto do goleiro Lucas Perri.

Disputa pelo título

Depois do jogo, a briga pelo titulo fica cada vez mais acirrada, depois de mais uma derrota o Botafogo segue líder com 59 pontos, por conta dos critérios de desempate. O Grêmio vem em segundo com a mesma pontuação, mas é superado pelo Glorioso no saldo de gols.

Em terceiro colocado está o Palmeiras também com 59 pontos, mas com menos vitórias que as outras duas equipes. Já em quarto colocado está o Bragantino com 58 pontos.

Próximos jogos

O Botafogo entra em campo como visitante, na próxima rodada contra a equipe do Bragantino, a partida é um jogo que teve alterações e está atrasado, é uma disputa direta pelo título e pode determinar o resto do campeonato para os times.

Já o Grêmio entra em campo contra o Corinthians, dentro da Arena do Grêmio, essa partida é determinante para saber se o tricolor ainda brigará pelo título e também por poder afundar ainda mais a equipe paulista na tabela.