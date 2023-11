Mário Henrique ainda confia na fuga do rebaixamento: "Enquanto houver vida nos vamos lutar"

O Goiás foi derrotado pelo Cruzeiro por 1 a 0 nesta quinta-feira, na Serrinha, com um gol marcado pelo atacante Robert, complicando consideravelmente a situação da equipe goiana.

DERROTA AMARGA

Após o confronto direto com o Cruzeiro na parte inferior da tabela, o treinador do Goiás, Mário Henrique, comentou sobre a derrota e a atuação da equipe.

"As coisas não fluíram como imaginávamos. Devido às situações criadas durante a partida, acho que ficamos muito tempo sem a bola e proporcionamos ao Cruzeiro muitas transições, com uma proposta de jogo mais vertical. Corrigimos isso no intervalo, e no segundo tempo, acredito que tivemos maior controle com a bola, criando jogadas. No entanto, pecamos no final e acabamos sofrendo o gol."

Foto: Staff Images/Cruzeiro

O TREINADOR AINDA CONFIA NA PERMANÊNCIA

O treinador compreende que a situação do time goiano é bastante complicada. Mesmo que o Esmeraldino vença as três partidas restantes, a chance de rebaixamento é considerável. No entanto, o técnico Mário Henrique ainda não desistiu e afirmou que a equipe continuará lutando pela permanência até o último momento.

"Enquanto houver vida, vamos lutar. A equipe demonstrou um poder de competitividade muito grande. Sabemos que não será da noite para o dia que vamos transformar tudo, mas enquanto tivermos esperança, não é apenas uma história para os torcedores e a imprensa; ainda acreditamos. Sabemos que está bem difícil, temos que ser realistas. O torcedor conhece as situações, mas estamos trabalhando. Foram dez dias que realmente chamaram muito a atenção pela vontade dos atletas de sair dessa situação. Mais uma vez, volto a dizer, vamos ajustar a casa, fortalecer internamente e enquanto houver essa esperança, essa força para lutar, vamos lutar de corpo e alma para entregar o melhor resultado para o Goiás."

Próximos Compromissos

Na próxima quinta-feira (30), o Goiás enfrentará o Grêmio fora de casa, na Arena do Grêmio, pela 36ª rodada do Brasileirão, às 19h.