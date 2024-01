Ceará estreia com vitória na abertura da copinha 2024

Ceará e Rondoniense-RO se enfrentaram nesta terça (02), na cidade de Leme, pela primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Junior 2024. A equipe cearense venceu por 1 a 0 e somou os primeiros três pontos na competição.

Golaço e vantagem na primeira etapa

A partida começou bem movimentada com as equipes buscando jogo a todo momento, porém foi o Ceará que teve chances logo no começo com chute do atacante Kadu aos nove, e também um chute de fora da área do lateral Zé neto aos 11 que acabou parando em grande defesa do goleiro Denis Luís.

O gol saiu logo em seguida aos 16, onde após falha da zaga do Rondoniense, o atacante Pablo roubou a bola e bateu de fora da área, marcando um belo gol de cobertura e abrindo o placar para o vozão. O Ceará ainda teve mais duas chances antes do fim da primeira etapa, mas levou apenas a vantagem de um gol para o intervalo

Pressão cearense sem gols

O Ceará começou a segunda etapa com a mesma pressão com que terminou a primeira, com uma chance de ampliar antes mesmo do primeiro minuto, onde pararam novamente no goleiro da equipe de Rondônia.

O Ceará manteve a pressão durante toda a etapa, chegando até acertar o travessão com o atacante Pablo aos 39', porém o placar se manteve o mesmo do final da primeira etapa.

Outro jogo do grupo

Na outra partida do grupo a equipe do Gama-DF venceu a equipe do Lemense-SP por 2x0 com gols de Walmir e Neres, conquistando o primeiro lugar do grupo B.

Próxima rodada

Na segunda rodada do grupo, que ocorre na sexta (05), o líder Gama enfrenta o vice Ceará, enquanto o Rondoniense encara o Lanterna Lemense, ambas partidas na cidade de Leme–SP.