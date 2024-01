Portuguesa vence Madureira e fecha fase de grupos com 100% de aproveitamento na Copinha

Portuguesa e Madureira se enfrentaram nesta quarta-feira (10) no Suzanão pela última rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior no Grupo 27. A partida terminou 3 a 0 para a Lusa, garantindo a liderança na primeira fase.

Sobre o jogo

A partida no primeiro tempo foi bem disputada. A Portuguesa, como demonstrou ao longo desta fase, soube construir as jogadas para o gol do Madureira, mas Erick, goleiro do Tricolor Suburbano, fechou o gol com defesas muito difíceis.

Por outro lado, Ronaldo, goleiro da Lusa, também mostrou suas habilidades ao defender um pênalti cobrado pelo camisa 9 Andrey, do time carioca.

No segundo tempo, a Fabulosa voltou com outra postura, intensificando a pressão ofensiva e apostando mais em finalizações de longa distância. Logo no primeiro minuto, Kadir White aproveitou um erro da defesa e marcou com um belo cabeceio.

O jogo 'esfriou' após o gol e só voltou a ganhar ritmo quando Denis ampliou a vantagem para dois gols, finalizando de fora da área com uma bola rasteira indefensável para o goleiro, fazendo 2 a 0.

Aos 28 minutos, em uma jogada de escanteio pelo lado esquerdo, Arthur fechou o placar com um gol de cabeça. O jogo foi encerrado em 3 a 0, com a liderança da Lusa mantendo um aproveitamento de 100% no grupo, marcando 10 gols e sofrendo apenas um em três jogos.

Outro jogo do grupo

Goiás e União Suzano disputaram a última rodada buscando ao menos a terceira colocação. Ambos os clubes já estavam eliminados e apenas cumpriam a tabela do grupo.

O Esmeraldino acabou levando a melhor, vencendo o Leão por 3 a 1 e garantindo a terceira colocação do grupo. No entanto, isso foi uma quebra de todas as expectativas, considerando o desempenho do time que chegou às quartas de final na última edição.

Caio Garcez abriu o placar para o time de Suzano nos minutos iniciais do jogo, mas aos 22 minutos, Guilherme empatou para o time do centro-oeste. Logo em seguida, aos 24 minutos, Anthony virou o jogo, colocando o placar em 2 a 1.

O Esmeraldino dominou por completo a partida e aos 46 minutos do segundo tempo, Julio César ampliou a vantagem para 3 a 1, mantendo esse placar até o final da partida.

Classificação final

A classificação final do Grupo 27 é a seguinte: Portuguesa em primeiro lugar, com 9 pontos; Madureira em segundo, com 6 pontos; Goiás em terceiro, somando 3 pontos; e União Suzano na última posição, sem pontuar.

Próximos jogos

A Portuguesa enfrentará o Cruzeiro na próxima fase da Copinha, enquanto o Madureira jogará contra o Nova Mutum. A definição dos adversários dependerá do resultado do jogo entre Cruzeiro e União Mogi, marcado para esta quarta-feira (10) às 17h15.

Os jogos da segunda fase estão programados para ocorrer entre sexta-feira (12) e sábado (13) e serão transmitidos pelos canais do Paulistão e Futebol Paulista, além da Cazé TV. Além disso, você poderá acompanhar as partidas aqui pela VAVEL.