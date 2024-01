A temporada do futebol paulista teve seu primeiro clássico de 2024! Na tarde deste domingo (28), o Palmeiras recebeu, no Allianz Parque, a equipe do Santos no que poderá ser o único Clássico da Saudade do ano. Isso porque a equipe alvinegra não disputará a elite do futebol brasileiro e nem a Copa do Brasil em 2024. Na casa alviverde, o Verdão foi imponente e bateu o rival por 2 a 1. Os gols da vitória palestrina foram marcados por Raphael Veiga e Flaco López, enquanto Otero diminuiu para o Peixe.

VERDÃO DOMINANTE!

Foto: Divulgação/Paulistão

Fazendo valer o fato de jogar sob seus domínios, o Palmeiras, embalado pelo seu torcedor, começou a partida empurrando o Santos para seu campo defensivo, marcando em bloco alto e não demorou muito para os donos da casa levarem perigo à meta santista. Aos dois minutos, Flaco López recebeu na entrada da área e finalizou tirando tinta da trave esquerda de João Paulo.

Depois disso, o Verdão seguiu criando perigo. Aos 19, Flaco chegou a marcar, mas o árbitro assinalou impedimento na jogada. Dez minutos depois, foi Zé Rafael quem quase marcou em toque sutil de cabeça. O camisa oito também levou perigo aos 33, com finalização perigosa de fora da área. Um minuto depois, Veiga acertou a trave em cobrança venenosa de falta, elevando ainda mais o domínio palestrino na partida.

O Santos, por sua vez, teve apenas uma chegada periogosa. Aos 42 minutos, Willian recebeu ótimo lançamento de Cazares e saiu frente a frente com o goleiro Weverton, que fez grande defesa para fechar o primeiro tempo com um empate sem gols.

SEGUNDO TEMPO MOVIMENTADO

Foto: Divulgação/Palmeiras

O Verdão voltou a milhão para a etapa complementar e logo aos três minutos consguiu transformar todo seu domínio durante o primeiro tempo em gol! Raphael Veiga recebeu cruzamento de Piquerez e, de primeira, mandou para o fundo da rede santista e abriu o placar para os donos da casa.

Querendo confirmar o resultado, o Palmeiras passou a administrar o resultado e seguiu sofrendo pouco com o rival. Aos 16 minutos, Rony ganhou disputa de Aderlan após tiro de meta de Weverton e encontrou Flaco López na área. O camisa 42 parou em João Paulo na primeira tentativa, mas, no rebote, ampliou a vantagem palestrina.

Por sua cez, o Peixão não se entregou e sequer demonstrou desânimo em campo. Aos 22 minutos, Otero fez tabela com Willian, recebeu na área e concluiu para diminuir o placar e marcar o primeiro tento alvinegro no clássico. Entretanto, a reação santista com seu camisa 22 não foi o suficiente para evitar a vitória do Palmeiras por 2 a 1 no Allianz Parque.

TEVE TAÇA!

A Federação Paulista de Futebol preparou uma taça para todos os clássicos do Paulistão 2024. Além dos três pontos conquistados na tabela do Campeonato Paulista, o Verdão tembém se sagrou campeão do Troféu Clássico da Saudade. Além do duelo entre Palmeiras e Santos, todos os confrontos entre os quatro grandes do Estado de São Paulo no Paulistão valerão uma taça.

SITUAÇÃO NA TABELA

Foto: Divulgação/Palmeiras

Com a vitória conquistada no Clássico da Saudade, o Palmeiras chega aos sete pontos na tabela do Paulistão e assume a liderança do Grupo B, seguido por Guarani e Água Santa, com quatro e Ponte Preta, com dois.

Já o Santos, que perdeu sua invencibilidade no torneio, segue na ponta do Grupo A, com seis pontos. O Peixão é seguido por Portuguesa e Ituano, com três e Santo André, com dois.

PRÓXIMOS PASSOS

Foto: Divulgação/Palmeiras

O Palmeiras se prepara para o seu último compromisso antes da grande decisão da Supercopa do Brasil. Na quarta-feira (31), o Verdão vai a Bragança Paulista para medir forças contra o Red Bull Bragantino, no Estádio Nabi Abi Chedid. Este será o primeiro compromisso do Verdão contra uma equipe da Série A em 2024. Depois disso, o Alviverde viaja rumo a Belo Horizonte para decidir o primeiro título da temporada contra o São Paulo, no próximo domingo (04), no Estádio do Mineirão.