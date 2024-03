Já confirmado para a próxima fase do estadual, o Cruzeiro tinha duas ambições: o primeiro lugar do grupo A e conseguir o melhor aproveitamento da primeira fase. Tudo certo. A Raposa até foi superior em grande parte da partida, mas cravou o mais importante: a vitória, de 2 a 0, sobre o Uberlândia, pela oitava rodada do Campeonato Mineiro, dentro do Mineirão. Os gols foram marcados por Jamerson, contra, e Rafael Elias, no último lance.

🕘Fim de jogo e VENCE O CRUZEIRO!

Classificados para a semifinal em primeiro lugar geral no Campeonato Mineiro! VAMOS!



🔷 #CRUxUEC | 2-0 | 🔷 #SouCruzeiroTradição pic.twitter.com/ziW55SVB3A — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) March 2, 2024

Domínio estrelado

Empurrado pela torcida presente no Gigante da Pampulha, o Cabuloso começou trabalhando a bola e logo assustou Rafael Pin. Arthur Gomes encontrou espaço, puxa para o meio e chuta da entrada da área. A bola passou com perigo à direita do gol. As jogadas de ataque aconteciam principalmente por este setor, ainda mais com os lançamentos. No entanto, Dinenno ficou muito isolado. Houve faltas de jogadas trabalhadas, com ultrapassagem, gerando aqueles cruzamentos beiradas do campo ou até mesmo a individual.

Sem muita preocupação, o Verdão até que se defendia com tranquilidade e buscava sair nos contragolpes. Matheus Pereira acabou usando sua habilidade, aos 27, e fez bom lançamento da linha de fundo, buscando João Marcelo na segunda trave. João Victor conseguiu se antecipar para fazer o corte. Logo em seguida, Zé Ivaldo cabeceou após escanteio e Rafael Pin defendeu sem problemas. Numa rara aparição, o Uberlândia tentou chegar, com Balotelli, que cruzou na área. Rafael Cabral saiu do gol e afastou com uma das mãos.

Eis que a sorte sorriu para o lado estrelado. Zé Ivaldo aproveitou erro de passe, se mandou para o ataque, tabelou com Lucas Silva e cruzou rasteiro para Dinenno. Jamerson surgiu para cortar e mandou para o próprio gol. Por pouco não saiu o segundo. Vital recebeu de William e cruzou no limite do campo. Dinenno acabou furando, Marlon pegou a sobra, mas isolou por cima do gol. Não mais que o time do Triângulo Mineiro. Demorou. O Uberlândia deu o seu primeiro chute aos 40 e que chute. Sabino cobrou falta da entrada da área, tirando da barreira e a bola explodiu no travessão. Nos acréscimos, Matheus Pereira colocou na cabeça de Dinenno, que na sua única oportunidade na etapa inicial, cabeceou tirando tinta do travessão.

Foto: Staff Images / Cruzeiro

Verdão incomoda

Os comandados de Nicolás Larcamón voltaram no mesmo ritmo, oferecido pelos visitantes. Logo no início do segundo tempo, Vital colocou Arthur Gomes para correr, que alçou Dinenno na segunda trave. O argentino tentou pegar Rafael Pin no contrapé, mas o goleiro conseguiu pegar. Depois foi a vez do camisa 11 arriscar, mas Pin caiu para espalmar pela linha de fundo. O Verdão tentou responder, em finalização forte de Sabino. Rafael Cabral defendeu em dois tempos. O Uberlândia ficou mais animado e tentava aparecer mais para o jogo, obrigando o arqueiro celeste a intervir mais duas vezes, com Vinente e outra mais tranquila de João Victor.

O Alviverde ainda apostou no contra-ataque de Vicente, ele disparou em velocidade, até entrar na área. João Marcelo chegou bem, Marlon também fechou e o camisa 10 carimbou a zaga. Vendo o time adversário ficar mais com a bola, Larcamón mexeu no time, sacando Arthur Gomes e Romero para colocar os novos reforços, Villalba e Cifuentes.

Com o tempo, a morosidade tomou conta e os cartões foram aplicados. Robert, que entrou na vaga de Vital, colocou um foguinho no ataque. O jovem puxou para o meio e chutou de longe. Rafael Pin defendeu. Depois, ele recebeu ótimo passe de Matheus Pereira, mas acabou sendo travado na hora certa por Mendonça. Aos 50, Rafael Elias deu uma leve furada. A bola chegou no jeito para Matheus Pereira, que teve apenas o trabalho de arrumar para o próprio Rafael Elias bater colocado, colocando no canto do goleiro

Como fica

Com 79% de aproveitamento, o Cruzeiro terminou a primeira fase na primeira colocação do grupo A, com 19 pontos, três a mais que o Tombense, segundo colocado. Já o Uberlândia ficou na segunda posição do grupo B, somando oito pontos, gerando um aproveitamento de 33%.

É mata-mata, amigos!

O Cabuloso irá enfrentar o Tombense nas semifinais do Campeonato Mineiro. O time estrelado possui a vantagem de jogar por dois empates e uma vitória e derrota, pelo mesmo placar, além de escolher o mando de campo.