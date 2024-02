Nesta quarta-feira (7), o América-MG conseguiu mais uma vitória importante no Campeonato Mineiro e vítima dessa vez foi o Uberlândia por 2 a 0, em confronto realizado pela quarta rodada do Estadual, na Arena Independência, em Belo Horizonte.

Os gols da vitória americana foram marcados por Juninho e Renato Marques, ainda na primeira etapa.

Com o resultado, o América-MG se mantém na liderança do Grupo C nos 10 pontos somados, que ainda conta com Athletic Club, Patrocinense e Democrata de Governador Valadares.

Além disso, o Coelho também segue invicto no Campeonato Mineiro, ao lado do arquirrival Cruzeiro, que ainda não foi derrotado na competição.

Por outro lado, o Uberlândia segue sem vencer no Estadual e ocupa a terceira colocação do Grupo B com apenas dois pontos conquistados.

No entanto, a equipe do Triângulo Mineiro pode cair para a lanterna ainda nesta rodada e ser ultrapassado pelo Pouso Alegre, que entra em campo nesta quinta-feira contra o Itabirito. Villa Nova e Atlético-MG ainda completam a chave.

Juninho e Renato Marques marcam os gols da vitória do Coelho na primeira etapa

Durante a primeira etapa, o América-MG começou o duelo pressionando os visitantes e inaugurou o marcador logo aos 16 minutos com Juninho, que tabelou com Renato Marques, invadiu a grande área e bateu cruzado no canto esquerdo do goleiro Rafael Pin para fazer 1 a 0.

Apos o primeiro gol, o Coelho seguiu criando oportunidades e uma delas aconteceu com Moisés aos 26, que conseguiu o cabeceio, mas bola foi por cima.

Mesmo em desvantagem no placar, o Uberlândia teve muitas dificuldades para se aproximar da área adversária e não caprichou nas poucas chances que teve.

Antes do intervalo, o América-MG ainda chegou ao segundo gol aos 43 minutos com Renato Marques, que recebeu grande lançamento de Moisés e bateu por cobertura na saída do goleiro Rafael de cabeça, já quase em cima da linha.

Na volta para o segundo tempo, o Coelho continuou superior que o Uberlândia e teve a chance de ampliar o placar de pênalti, após decisão do VAR, envolvendo Vitor Jacaré e Fabinho na jogada. Na cobrança, Moisés partiu para a bola, mas cobrou muito mal e chutou em cima das mãos de Rafael Pin, ​​que evitou o terceiro gol americano.

Pouco tempo depois, o time do Triângulo Mineiro ainda teve o goleiro Rafael Pin expulso , após derrubar Renato Marques dentro da area, e o árbitro assinalou a penalidade, mas voltou atrás após revisão e confirmou falta bem próxima à linha da área.

Próximos compromissos

Para manter o embalo nos últimos jogos do Campeonato Mineiro, o América-MG retorna a campo na próxima quinta-feira (15) para enfrentar o Cruzeiro, em clássico realizado pela quinta rodada, às 20h (horário de Brasília), no Mineirão.

Por outro lado, o Uberlândia vai em busca de recuperação no Estadual e o desafio dessa vez será contra o Itabirito na quarta-feira que vem, também no mesmo horário, no Parque do Sabiá.