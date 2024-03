Na noite da última quinta-feira (28) o Fluminense venceu a LDU por 2 a 0 no Maracanã e conquistou o título da Recopa Sul-Americana. O tricolor reverteu um resultado de 1 a 0 sofrido na ida, em Quito, Equador. Os dois gols da partida foram marcados por Jhon Arias, o primeiro em cabeceio e o segundo em pênalti convertido.

Foi o quarto título de Fernando Diniz e Germán Cano pelo Fluminense. Agora, eles contam com as conquistas da Taça Guanabara (2023), do Campeonato Carioca (2023), da Copa Libertadores (2023) e da Recopa Sulamericana (2024).

Os dois deram entrevista coletiva à imprensa após a conquista do título e abordaram sobre diversos assuntos. Essas foram algumas das respostas.

Análise sobre o jogo

"Eu acho que foi vitória sobretudo da humildade, da coragem e de não se acovardar. Eu acho que as pessoas que comentam desprezam muito quem joga na altitude. O Fluminense fez um grande jogo lá. Esse título começou lá, não foi aqui. Não teve bombardeiro do LDU. O jogo foi muito controlado. Para quem tiver a paciência de assistir e não falar coisas porque teve um monte de cruzamento. Os jogadores foram heróis lá. Dificilmente um time tem mais posse de bola que a LDU lá em Quito, e o Fluminense conseguiu ter posse de bola, quase 60% lá, que foi a nossa melhor forma de se defende. Então a gente aqui conseguiu fazer dois gols, e o que teve de mais bonito foi que, com um jogador a menos, a gente não desistir de ser protagonista, de querer o resultado, e foi premiado. Porque lá a gente, às vezes, dava mais pausa no jogo, porque é quase impossível acelerar o jogo na altitude. Não é a pausa que eles fizeram aqui, de ficar matando o jogo, e o vício dá quase nada, já cresce. Então ganhou o time que mereceu de fato pra brindar a essa torcida linda."

Elogios à torcida

"Dividir com toda essa torcida linda, maravilhosa, essas três cores que traduzem tradição. Esse é o título é de vocês, que vocês continuem a nos acompanhar. Sou muito grato por tudo que vocês fizeram por mim, pela minha carreira e vocês vão estar sempre no meu coração."

Sobre Jhon Arias

"Quando cheguei aqui era um talento imenso que só precisava de ajuda para dar conta de todo esse talento que tinha. Aos poucos ele foi reconhecendo a capacidade e tendo mais confiança naquilo que já tinha de talento. Além do talento, também é uma pessoa excepcional. É um menino muito sensível, culto, inteligente e das pessoas que melhor me leem. Não foi uma conexão fácil. Fomos indo, indo, indo e o negócio pegou. Ele ajuda o time a empurrar para frente e para cima. Ele está numa curva ascendente e sem parada. É um jogador muito diferente, que joga com alegria, confiança, com felicidade e convive com isso. E isso exemplifica muito quem muda a vida por causa do futebol. É uma pessoa que tem a autoestima totalmente em dia. É muito gratificante ver isso."

Sobre Renato Augusto

"Quando jogava contra e o que eu sabia dele, a chance de dar errado no Flu era zero. É um presente para o Fluminense, assim como Ganso. São jogadores que trazem brilho para o jogo. Temos que nos virar para dar condição para se desenvolver."

Arbitragem e estilos de jogo

"O árbitro deixou a LDU fazer o que queria porque não queria jogar. É diferente do que foi na altitude porque era pausar para respirar. No primeiro tempo ele deu dois minutos e o goleiro ficou cinco para os tiros de meta."

Como lida com as críticas

"Quando falam de mim as pessoas falam mais dela do que de mim. Cada vez mais eu tenho ciência disso. Tem pouco a ver comigo porque algumas pessoas têm só o interesse superficial naquilo que faço e não se aprofundam. Os jogadores que convivem comigo vão se falando, e isso vai crescendo. Eles se interessam e os grandes empresários da minha vida são os jogadores e vão continuar sendo porque meu trabalho é voltado para eles. Quando criticam que vivo e morro com minhas convicções, tomo como um grande elogio. Vocês não sabem o tanto que tento melhorar. Trabalho muito e sou um cara apaixonado pelo meu trabalho. Tenho muita alegria em fazer isso."

Divulgação/Fluminense

Com mais essa taça no seu currículo pelo Fluminense, Fernando Diniz se torna ainda mais querido pela torcida tricolor. Certamente, um símbolo dessa era recente vitoriosa do clube.

Germán Cano também falou com os repórteres presentes, respondendo algumas perguntas. Essas foram algumas das suas respostas.

Histórico do Fluminense com a LDU.

"A gente sabe que o Fluminense tem uma história com a LDU. É uma história diferente por tudo que aconteceu em 2008 e 2009. Ficou marcado no nosso presente. Para que as coisas aconteçam. Eu quero dedicar essa vitória para esses jogadores que não conseguiram poder levantar a taça neste momento. Eles também merecem porque sofreram muito, como todo mundo sofre. Essa vitória é para eles."

Homenagem à torcedores falecidos

Germán dedicou a vitória na Recopa àqueles torcedores do Fluminense que vivenciaram os vice-campeonatos para a LDU em 2008 e 2009 e não puderam presenciar a vitória sobre o time equatoriano.

"Porque tem alguns (torcedores) que não estão mais aqui, e eles merecem muito. Para eles, para a torcida, para as pessoas que tão no céu. Queremos que todos sejam representados. Agradecer ao clube, à família, a quem torceu contra, essa Recopa também é pra eles."

Projeções para o futuro

"Não sei aonde vamos parar. O Fluminense não tem teto. Estamos construindo uma família linda, muitas coisas positivas dentro do clube. Vamos passo a passo, ganhamos uma Recopa, que o Fluminense não tinha, então estamos muito felizes por isso. Aqui, encontrei uma verdadeira família. A gente vai continuar fazendo história."

Reforços do Fluminense nessa janela

"O elenco que chegou agora foi muito importante para que as coisas acontecessem dentro do campo. Vamos pelo caminho certo. que trabalhamos no dia a dia. Queremos conquistar mais coisas, torcida tricolor, vocês merecem isso e muito mais."

Torcida do Fluminense

"Todo mundo sabe que a nossa torcida é diferenciada. Para nós, é muito importante que o Maracanã fique lotado. Que fique cantando durante todo o jogo. Então, o Fluminense representa paixão, dedicação. Então, merece isso e muito mais."

Se tornar ídolo do Fluminense

"A gente se dedica muito. Construímos uma família, que cresce junto, que quer conquistar coisas junto. O Fluminense merecia demais por conta de como trabalhamos no dia a dia. Aqui, encontrei uma verdadeira família. A gente vai continuar fazendo história."

Divulgação/Fluminense

Assim como para Diniz, foi o quarto título de Cano pelo Fluminense. Cada vez mais, o centro-avante se torna ídolo do tricolor e escreve uma história recheada de gols e títulos pelo clube de Laranjeiras.