O Palmeiras é Tri, torcedor! Na tarde deste domingo (07), o Verdão recebeu, no Allianz Parque, a equipe do Santos em compromisso válido pela grande final do Paulistão 2024. Derrotado por 1 a 0 no jogo de ida, o Alviverde aproveitou o fator casa e o apoio de seu torcedor e reverteu a desvantagem com vitória por 2 a 0, com direito a gols de Raphael Veiga e Aníbal Moreno, que consolidaram o 26° troféu estadual da história do clube e a décima conquista da Era Abel Ferreira.

Tudo igual!

Foto: Divulgação/Paulistão

O Clássico da Saudade começou de maneira digna de uma grande final de Campeonato Paulista. Logo aos cinco minutos, o Santos levou grande perigo. Guilherme cruzou na área, a defsa palestrina afastou e, na sobra, DIego Pituca finalizou para grande defesa de Weverton, que foi buscar no ângulo! O Palmeiras, embalado por seu torcedor, respondeu bem aos nove, quando Piquerez alçou bola na área e Veiga ajeitou para Mayke, que encheu o pé para que Gil, em cima da linha, salvasse o Peixe!

Depois disso, o Verdão passou a ter dificuldades para furar a defesa do Santos, que estava muito bem postada. Por outro lado, os visitantes até que se mostravam confortáveis com o jogo e tiveram suas chegadas, entretanto, uma delas seria fatal para os comandados de Fábio Carille.

Aos 26, o Peixe teve oportunidade com escanteio e a bola saiu pela linha de fundo. Weverton fez reposição rápida e encontrou Endrick, que foi derrubado por João Paulo dentro da área. Após análise do VAR, Raphael Claus anotou penalidade máxima para o Verdão e Veiga converteu para deixar tudo igual no placar agregado!

Antes do final da primeira etapa, o Palmeiras ainda chegaria mais vezes com perigo. Aos 35, Mayke e Endrick fizeram linda tabela para encontrar Lázaro, na pequena área. O atacante tentou de letra, mas não conseguiu concluir para o gol. Já nos acréscimos, Piquerez aproveitou jogada ensaiada e finalizou para ótima intervenção do arquero santistas, fechando a primeira etapa com vitória palestrina e igualdade na soma de placares.

É, campeão!

Foto: Divulgação/Paulistão

Os últimos 45 minutos de Paulistão começaram de maneira muito movimentada. Aos dois minutos, Otero arriscou de longa distância em cobrança de falta e Weverton se esticou no cantinho para salvar o Verdão, que respondeu rápido com Piquerez, que arematou com perigo pela linha de fundo. Pouco depois, o Santos voltou a levar perigo e quase empatou com Otero, que finalizou cruzado, venceu Weverton, mas não contava com Mayke, que estava em cima da linha para evitar o tento alvinegro.

Com o passar o jogo, uma coisa era certa: a igualdade duraria pouco no placar, e durou! Aos 21 minutos, Piquerez levantou a cabeça e, pelo lado esquerdo, fez cruzamento na área acionando Flaco López. O artilheiro do Paulistão ajeitou para Aníbal Moreno, que estufou as redes para a virada palestrina e fez vibrar a torcida do Verdão.

Com a vantagem no placar, o técnico Abel Ferreira promoveu as entradas de Luan e Marcos Rocha nos lugares de Gómez e Endrick, deixando a equipe mais fortalecida em seu setor ofensivo enquanto o time do Rei Pelé perssistia por um gol salvador.

Experiente em decisões, o Palmeiras soube sofrer e conseguiu segurar o resultado que o transformaria a equipe de Abel Ferreira no atual Tri-campeão Paulista de futebol.

Escrevendo história

Foto: Divulgação/Palmeiras

O Palmeiras é Tri-Campeão Paulista de futebol de maneira consecutiva, algo que não acontecia desde a década de 1930. Com a conquista histórica desta tade, o Verdão alcança seu 11º título em um período de três anos e oito meses.

Campeão paulista no início de agosto de 2020 com Vanderlei Luxemburgo no comando, o alviverde conquistou em seguida, sob comando de Abel Ferreira, a Libertadores e a Copa do Brasil em 2020, a Libertadores em 2021, a Recopa Sul-Americana, o Paulista e o Campeonato Brasileiro em 2022 e a Supercopa do Brasil, o Paulista e o Brasileiro em 2023, além de mais um título estadual em 2024. O treinador português alcançou sua décima taça pelo Verdão, igualando-se a Osvaldo Brandão como treinador mais vitorioso da história do clube.

O Verdão chega a quinta temporada consecutiva com ao menos um título conquistado, algo que havia acontecido apenas uma vez na história do clube, de 1932 a 1936.

O futuro da temporada

Com o fim do Campeonato Paulista, Palmeiras e Santos passam a tomar caminhos distintos para o restante da temporada. O Verdão, que volta a campo nesta quinta-feira (11), diante do Liverpool (Uruguai), no Allianz Parque, pela Conmbeol Libertadores, também disputa a elite do futebol nacional e a Copa do Brasil.

Por outro lado, o Santos se despede de confrontos contra os principais times do país na temporada e foca agora em sua única disputa restante de 2024: o Brasileirão Série B. Em busca do acesso, a equipe da baixada estreia no torneio no próximo dia 19, diante do Paysandu.